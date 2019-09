Koelbaden tegen oververhitting tijdens Dam tot Damloop

Hukpverleners helpen een deelnemer van de Dam tot Damloop. Beeld anp

In totaal worden er vier baden met ijskoud water neergezet, twee in de slotkilometer en twee na de finish. Bij alle baden zal ook een spoedeisende hulparts aanwezig zijn, meldt organisator Le Champion.

Aan de proef werken onder meer Het Rode Kruis, Het Radboud Universitair Medisch Centrum en de Ambulance Amsterdam mee.

Het initiatief is afkomstig van Joost Fonville. Hij verloor zijn zoon aan een hitteberoerte tijdens de Dam tot Damloop in 2014. Ook in 2009 en 2016 overleden deelnemers aan de gevolgen van oververhitting.

Vorig jaar werd er al gesproken over het inzetten van koelbaden tijdens het hardloopevenement, maar dat ging uiteindelijk niet door omdat er nog geen landelijk protocol was voor de methode. In de VS wordt er al langer gebruik gemaakt van koelbaden om oververhitting te behandelen.