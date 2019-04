KNVB wil schoppende voetballer 13 maanden schorsen

Bovendien moet de zondag vierdeklasser twee punten inleveren.



De derby op zondag 14 april liep uit op een grote vechtpartij nadat De Meteoor vlak voor tijd op een 4-3 voorsprong kwam. Spelers van Ankaraspor stormden op de scheidsrechter af die naar verluidt neergetrapt en bespuugd zou zijn.



Hoewel voorzitter Hayati Kulaksiz het na afloop over "een voetje tegen zijn knie" had, heeft de dader een zware schorsing gekregen.



Resterende minuten

Opvallend is dat de resterende drie minuten moeten worden uitgespeeld. Dit omdat De Meteoor momenteel op een nacompetitieplek staat en doelsaldo - voor het geval er in die extra tijd nog gescoord wordt - mogelijk aan het eind van de rit bepalend kan zijn.



"Het is daarom ook niet te rechtvaardigen naar de overige ploegen die nog in strijd zijn tegen degradatie om de wedstrijd niet in zijn geheel uit te laten spelen", laat de KNVB weten.



Ankaraspor heeft nog tot dinsdag om in beroep te gaan tegen de straf. Kijk hier voor de actuele stand in de zondag vierde klasse E.



