KNVB doopt Johan Cruijff Arena tijdens WK om tot Huis van Oranje

Oranjefans. Beeld ANP

De openingswedstrijd van Oranje tegen Senegal op maandag 21 november wordt vanwege het vroege aanvangstijdstip (11.00 uur) vertoond in Afas Live, de evenementenhal naast de Arena. Dan kunnen slechts vierduizend mensen naar binnen.

De tweede en derde groepswedstrijd van Oranje, tegen respectievelijk Ecuador (25 november, 17.00 uur) en gastland Qatar (29 november, 16.00 uur), zijn te zien in de Johan Cruijff Arena. In het midden van het stadion komen grote schermen te hangen. Op het podium vinden voorafgaand en na de duels optredens plaats van artiesten. De wedstrijden van Oranje in de eventuele knock-outfase zijn ook te zien in het Ajaxstadion.

De animo van Nederlandse fans naar Qatar af te reizen, is niet zo groot. Volgens de KNVB zijn vooralsnog vierduizend kaarten voor de WK-duels verkocht. Omdat de mondiale eindronde plaatsvindt in november en december en grote buitenfeesten in Nederland daardoor niet echt mogelijk zijn, heeft de KNVB besloten om de Arena om te dopen tot Huis van Oranje.

“In Nederland halen we alles uit de kast voor een eindtoernooi van Oranje. Straten worden versierd, buren kijken buiten samen naar de tv en de wedstrijden worden zo gezamenlijk beleefd,” zegt commercieel directeur Jean Paul Decossaux van de KNVB. “Dit jaar start het WK echter in november, dus het weer maakt dergelijke feestjes buiten onmogelijk. De meeste fans beleven het WK in eigen land, net zoals de meeste van onze partners. Daarom zorgen wij met het Huis van Oranje voor het grootste voetbalfeest van Nederland.”