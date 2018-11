KNVB denkt aan Arena of Kuip voor voetbalsters

Volgens Jan Dirk van der Zee, directeur vrouwenvoetbal bij de bond, behoort een zogeheten 'uitzwaaiwedstrijd' kort voor het WK in Amsterdam of Rotterdam tot de mogelijkheden. "Dat zou super zijn, die kans gaan we de komende maanden zeker onderzoeken," zei Van der Zee nadat de 'Leeuwinnen' zich hadden geplaatst voor het WK.



Tijdens het EK van vorig jaar zaten alle stadions waarin Oranje speelde vol. Begin dit jaar kwamen ruim 30.000 fans naar Eindhoven voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland, een record voor de vrouwen. Het stadion van PSV was niet helemaal uitverkocht. De voetbalsters zelf willen dolgraag een keer in de Johan Cruijff Arena of De Kuip spelen, de twee grootste stadions van Nederland.



Road to Frankrijk

"We moeten er dan wel een heel feest omheen organiseren om het stadion vol te krijgen," zegt Van der Zee. In de stadions van Ajax en Feyenoord kunnen ruim 50.000 mensen. "We gaan met de speelsters praten over hoe we de 'road to Frankrijk' gaan invullen," aldus Van der Zee.



Op het WK kan Oranje zich ook kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. Daarvoor moeten de voetbalsters bij de beste drie Europese landen zitten. "Bij de mannen is het WK het hoogst haalbare. Maar bij de vrouwen staan de Spelen bijna op hetzelfde niveau als het WK," aldus de KNVB-directeur. "Het is voor deze meiden een droom om naar Tokio te gaan. Maar goed, eerst het WK.''