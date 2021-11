Knuffels in Haarlemmerstraat als erkenning van slachtoffers kindermisbruik: ‘Je kunt er niet omheen’

Het knuffelmonument in de Haarlemmerstraat moet de drempel verlagen om te praten over kindermisbruik. Beeld Dionne van Lint

Het monument bestaat uit knuffels die in klossen van tien opgehangen zijn in de Haarlemmerstraat. Elke klos bestaat uit negen knuffels van dezelfde kleur en één knuffel van een andere kleur. Dit representeert de verhouding van 1 op de 10 kinderen die in 2020 slachtoffer waren van seksueel misbruik. In 85 procent van de gevallen is de dader iemand die het kind goed kent.

Deze cijfers laten zien dat bij veel mensen wel iemand in de omgeving rondloopt die hiermee te maken heeft, maar toch wordt er zelden over gepraat. “Mensen bedenken excuses om niet over kindermisbruik te hoeven praten,” zegt Vera Born, zakelijk leider van Impact Makers, een stichting die dit bespreekbaar wil maken. Volgens de stichting wordt de drempel voor slachtoffers om over misbruik te praten pas verlaagd als het onderwerp geen taboe meer is en niet meer door wordt vermeden.

Erkenning

De verspreiding van de knuffels door de straat laat de grootte van het probleem zien, legt Born uit, en is een erkenning van alle misbruikte kinderen die niet gehoord worden. “Je komt onderweg steeds meer ‘gevallen van misbruik’ tegen, totdat je er niet meer omheen kan.”

Stichting Impact Makers sprak bovendien met ruim tweehonderd mensen over hun ongemak om over kindermisbruik te praten aan de hand van fragmenten uit Buiten is het feest, een film over een zangeres die vroeger is misbruikt door haar stiefvader. Born: “Tijdens die gesprekken zeiden mensen dat ze bijna niet konden geloven dat kindermisbruik op zo’n grote schaal plaatsvindt en dat iemand in staat is om zoiets verschrikkelijks te doen.”

In de Posthoornkerk op 18 november wordt onder leiding van Karin Bloemen verder gesproken hierover. Haar persoonlijke ervaringen als slachtoffer van kindermisbruik waren inspiratie voor de film.

Het tijdelijke monument in de Haarlemmerstraat werd gemaakt in samenwerking met kunstenaar Jorien Ketelaar, het programma Geweld hoort nergens thuis, Team-kim en RinkelFilm voor de Week tegen Kindermisbruik, die duurt tot 21 november.