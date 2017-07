Knooppunt Amstel blijft voorlopig dicht door gat in weg

Er stroomde water over de A2 na scheuren en gaten in de weg. In een filmpje van de politie is te zien hoe het water door het gat de weg op stroomt.



Rijkswaterstaat heeft er inmiddels voor gezorgd dat het water van de weg is, maar het gat moet nog worden gedicht.



De ANWB adviseert mensen die van Utrecht naar Amsterdam moeten om te rijden via Diemen, over de A9 en de A1. Wie nog moet vertrekken uit Utrecht kan ook via Hilversum rijden.



Ook op andere plekken rondom Amsterdam zijn verkeersproblemen. Door een ongeluk op de A5 richting Hoofddorp, bij het knooppunt Raasdorp, was woensdagochtend alleen de vluchtstrook open. Dit knooppunt is inmiddels weer vrijgegeven.



Daarnaast zorgt de afsluiting van de A10-West door grootschalige werkzaamheden al enkele dagen voor files tijdens de spits.