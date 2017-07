Knooppunt Amstel afgesloten door gat in weg

De verbindingsweg richting Zuid is helemaal afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A10 Oost en via de A9/A4.



Er stroomt water over de A2 na scheuren en gaten in de weg. In een filmpje van de politie is te zien hoe het water door het gat de weg op stroomt.



Een waterzuigwagen die het water moet terugdringen is onderweg.



Ook op andere plekken rondom Amsterdam zijn verkeersproblemen. Door een ongeluk op de A5 richting Hoofddorp, bij het knooppunt Raasdorp, is alleen de vluchtstrook open. Daarnaast zorgt de afsluiting van de A10-West al enkele dagen voor files tijdens de spits.