KNMI: de zeespiegel stijgt harder dan gedacht

Een bord staat onder water in de haven van Harlingen, 2019. Beeld anp

De zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust kan een stuk hoger uitkomen dan waar het KNMI eerder rekening mee hield. Dat is de consequentie als de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen niet snel wordt teruggedrongen, waarschuwt het KNMI. In dat geval komt de zeespiegel eind deze eeuw mogelijk zelfs 1,2 meter hoger dan begin deze eeuw.

Verder moet worden gevreesd dat de opwarming van de aarde het smelten van het poolijs rond Antarctica versnelt. In dat geval, na het instorten van ijskliffen rond de Zuidpool en andere processen die het KNMI nu nog niet kan kwantificeren, zou de zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust zelfs 2 meter hoger kunnen uitkomen dan begin deze eeuw.

Daarvoor waarschuwt het KNMI in een vanmiddag verschenen Klimaatsignaal’21 op basis van de deze zomer verschenen scenario’s van VN-klimaatpanel IPCC en eigen onderzoek. De vorige keer dat het KNMI eigen klimaatscenario’s op een rij zette voor Nederland, in 2014, was de voorspelling nog dat de zeespiegelstijging eind deze eeuw hooguit op een meter zou uitkomen.

Voor de bijgestelde verwachting van de zeespiegelstijging gaat het wel om een uiterste in de bandbreedte die het VN-Klimaatpanel aanhoudt. De zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust kan volgens het KNMI eind deze eeuw uitkomen op 54 tot 121 centimeter, maar dat is dan wel in het IPCC-scenario waarin de wereld nog lang blijft hangen in het gebruik van fossiele brandstoffen en de aarde in de loop van deze eeuw met 4,4 graden opwarmt. In een veel optimistischer IPCC-scenario schat het KNMI de zeespiegelstijging eind deze eeuw op 30 tot 81 centimeter. In een scenario dat het midden houdt tussen deze twee uitersten wordt de zeespiegelstijging in het jaar 2100 op 39 tot 94 centimeter geschat.

Risico op valwinden

De stijging kan zich snel doorzetten, als de klimaatafspraken van Parijs om de opwarming tot 2 graden te beperken niet worden nageleefd. Rond 2300 kan het water meters hoger komen, waarschuwt het KNMI, ook weer met veel slagen om de arm. Voor de ingenieurs die bepalen waar de kustverdediging van duinen en dijken tegen bestand moet zijn, heeft het KNMI wel één gunstige conclusie: de klimaatverandering leidt op de Noordzee niet tot meer stormen of stormvloeden. Wel zal er in de winter een groter risico zijn op hoogwater in de rivieren.

Uit nieuw onderzoek blijkt wel dat boven land meer extreem weer zal zijn. De zwaarste zomerbuien zullen extremer worden, waarbij ook het risico op valwinden toeneemt. Afgelopen zomer werd het Utrechtse Leersum al getroffen door zo’n valwind die een heel bos omver trok en in het dorp voor ruim 13 miljoen euro schade veroorzaakte.

Tegelijk komen straks in het voorjaar en de zomer meer periodes van droogte voor. Op de rivieren zal dat er vaker toe leiden dat ze door laag water onbegaanbaar zijn voor binnenvaartschepen, zoals drie zomers geleden. In het binnenland zijn deze droge periodes volgens het KNMI toe te schrijven aan klimaatverandering. Ons klimaat gaat, kortom, steeds meer lijken op dat van Zuid-Europa.

Dat het weer minder wisselvallig wordt, waardoor we in Nederland langer te maken krijgen met hetzelfde weertype, heeft volgens het KNMI mogelijk te maken met de versnelde opwarming van het Noordpoolgebied. Doordat de temperatuur daar relatief snel oploopt, wordt het temperatuurverschil met de tropen kleiner. Het gevolg is dat de straalstroom die op tien kilometer hoogte met hoge snelheden over de aarde giert, mogelijk zwakker wordt, waardoor het in Nederland langere tijd droog of heet kan worden.

Steden nog warmer

In steden is de hitte in de zomer nu al soms niet te harden door de dichte bebouwing, met materialen die warmte vasthouden. Het KNMI voorziet dat het ook in de steden nog warmer wordt. Verder moeten steden zich instellen op nog meer extreme buien en periodes van droogte.

Voor de Amsterdamse regio zette het KNMI drie jaar geleden al op een rijtje welke gevolgen de klimaatverandering zou krijgen volgens de verwachtingen van dat moment. Het aantal dagen met vorst zou dalen van 48 naar 17 in 2085. Het aantal zomerse dagen in Amsterdam zal volgens de voorspellingen van drie jaar geleden verdubbelen: van 20 naar 40.

De hitte zal ook meer slapeloze nachten met zich meebrengen: drie weken per jaar in 2050, tegenover zeven nachten nu. Ook het aantal dagen met veel neerslag stijgt, van 22 naar 28. De hoeveelheid neerslag is al duidelijk toegenomen nu de klimaatverandering de gemiddelde temperatuur in de regio sinds 1950 al met 1,6 graden Celsius heeft opgestuwd. Van 1951 tot 1980 viel in Amsterdam gemiddeld 850 millimeter neerslag per jaar. Tussen 1981 en 2010 was dat gemiddelde opgelopen tot 925 millimeter per jaar. Rond 2085 zal dat gemiddelde rond de 975 millimeter uitkomen.

Reactie Unie van Waterschappen