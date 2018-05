KNMI: code oranje in Noord-Holland

De waarschuwing is afgegeven wegens forse onweersbuien die gepaard kunnen gaan met windstoten tot 75 kilometer per uur.



Tijdens de onweersbuien kan lokaal veel neerslag vallen. Er kan ook hagel vallen. Zo rond 11.30 uur bereikte de eerste bui Amsterdam.



Een woordvoerder van weerbureau Weeronline.nl vertelt: "De meeste buien trekken over het Zuiden en Noordoosten, maar in Amsterdam blijft het ook niet droog. Het gaat echt heel hard regenen."



Drukkend warm

Er valt donderdagmiddag een hoop neerslag. De buien doen de stad niet echt afkoelen. "Het is drukkend warm en dat komt door de hoge vochtigheidsgraad in de lucht."



Ook vrijdag staat er onweer op het menu. Dit weekend lijkt het voorlopig gedaan met de regen en is er sprake van veel zon. "Voor de echte liefhebbers van zonnige dagen kunnen we spreken van een klein dipje dit weekend, maar eigenlijk blijft het gewoon heel aangenaam weer."



