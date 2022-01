Knieval voor windturbineverzet: eerst breed onderzoek naar overlast

In maart eisten tegenstanders op het Museumplein een stop op de bouw van windmolens op land. Beeld ANP

De wethouder laat een zogeheten plan-MER opstellen. Tegenstanders van het plan voor zeventien windturbines langs de stadsrand drongen daar al langer op aan, maar de wethouder vond het tot voor kort niet nodig omdat voor de bouw van elk afzonderlijk windpark later al zo’n milieueffectrapportage (MER) wordt gedaan.

De tegenstanders, verenigd in actiegroep Windalarm, zijn blij met de concessie omdat ze veel overlast vrezen. In een plan-MER worden de milieu-effecten van de verschillende windparken bovendien tegen elkaar afgezet, waardoor de gemeente de bouw meer kan sturen.

Natuurgebied

In de gemeenteraad waarschuwde Windalarm vorige week dat het hieraan ontbrak in de plannen van het stadsbestuur. Opgemerkt werd dat er al wel initiatiefnemers zijn voor windturbines aan de Noorder IJplas en niet voor de haven, terwijl windturbines daar veel minder weerstand oproepen.

De tegenstanders kregen bijval van natuurorganisaties, wat gevoelig ligt binnen het stadsbestuur en GroenLinks, de partij van Van Doorninck. De natuurbeweging sprak de vrees uit dat de windturbines niet in de haven belanden maar in het IJmeer, een kwetsbaar natuurgebied.

Adempauze

Van Doorninck noemt de plan-MER als opbrengst van de ‘reflectiefase’. Na de storm van protest die vorig jaar opstak tegen de windmolenplannen voor de periode tot 2025 laste het stadsbestuur deze adempauze van een half jaar in om met de tegenstanders in gesprek te gaan. Dat is volgens haar nuttig gebleken. Het stadsbestuur voorziet geen vertraging door het extra onderzoek.

Actiegroep Windalarm dringt er nog wel op aan dat in de plan-MER ook de Noorder IJplas wordt meegenomen. Tot woede van de omwonenden zijn de windmolenplannen hier al snel concreet geworden, omdat dit deel van Amsterdam-Noord in 2012 al eens is aangewezen als plek voor windenergie.