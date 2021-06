Knelpunten op stroomnet Amsterdam remmen groei bedrijven

Het Westelijk Havengebied, met zicht op de windturbines van Vattenfall. Het gebied zit volgens Liander vol. Beeld Hollandse Hoogte

Voor het eerst zijn de capaciteitsproblemen op het Amsterdamse elektriciteitsnet zo nijpend geworden dat netbeheerder Liander ingrijpt. Het netwerkbedrijf ziet zich genoodzaakt om de groei van het stroomverbruik af te knijpen, in delen van Noord en de haven om te beginnen.

Het gaat om de nieuwe woonwijken Buiksloterham en Overhoeks in Noord en het oostelijke deel van de haven. Pas als de capaciteit van het stroomnet is uitgebreid, wat jaren gaat duren, zal Liander hier weer nieuwe grootverbruikers aansluiten.

Net op slot

“Het net zit in die twee gebieden op slot en dat vinden we enorm vervelend,” zegt Daan Schut, bij het netwerkbedrijf verantwoordelijk voor de overgang op duurzame energie. “Als bijvoorbeeld supermarkten, kantoren of industrie een nieuwe vestiging willen openen of willen uitbreiden, dan is daar geen mogelijkheid voor.”

Als redenen voor de capaciteitstekorten noemt Liander het snel opgejaagde stroomverbruik door de groei van de economie, woningbouwplannen, digitalisering en de overgang op duurzame energie. Schut: “Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit waardoor het letterlijk knelt op het elektriciteitsnet.”

De maatregelen die Liander vandaag aankondigt voor Noord en de haven hebben geen gevolgen voor bewoners die zonnepanelen willen, een laadpaal voor de elektrische auto of een elektrische warmtepomp. Bedrijven kunnen ook blijven rekenen op het vermogen dat ze nu krijgen. Wel waarschuwt Liander alvast dat het op meer plekken in de stad dringen wordt op het stroomnet.

Geen storingen

Daarbij dreigen geen stroomtekorten of storingen, zoals black-outs. Dat is nu juist wat Liander probeert te voorkomen door nieuwe grootverbruikers te weren. De netbeheerder waarschuwt wel dat snelle aansluiting en extra capaciteit niet meer vanzelfsprekend zijn. Voor huishoudens zal het uitdraaien op langere wachttijden als ze bijvoorbeeld een laadpaal willen of een zwaardere aansluiting voor een warmtepomp. “We zien nu de wachttijden al oplopen.” Ook kunnen hun zonnepanelen op extreem zonnige momenten wellicht geen stroom terugleveren aan het net, als de hele wijk dat al doet.

Voor het opgelopen stroomverbruik wordt gemakkelijk gewezen naar de snelle opkomst van datacenters, maar er zijn meer redenen voor de knelpunten. In de haven komt het behalve door datacenters ook door andere grootverbruikers, zegt Schut. “Normaal komt er eens in de twee jaar eentje bij. Het afgelopen jaar waren het er vier, zoals een kantoor, een hotel en een logistiekbedrijf dat verduurzaamt.”

Bouwplannen niet in gevaar

In de Buiksloterham en Overhoeks worden veel woningen gebouwd. Die bouwplannen komen niet in gevaar omdat daarvoor genoeg capaciteit is vrijgehouden. Wel worden meer woningen hier elektrisch verwarmd dan verwacht. Om de knelpunten op te lossen breidt Liander hier het elektriciteitsnet uit, maar dat duurt nog tot begin 2023.

In de haven wil Liander een nieuw verdeelstation bouwen, maar dat staat er pas in 2026. Tot die tijd hoopt het netwerkbedrijf knelpunten weg te nemen door met grootverbruikers in gesprek te gaan. Kunnen ze hun stroomgebruik bijvoorbeeld meer uitsmeren over de dag?

Opmerkelijk is het wel dat Liander toch nog overrompeld lijkt door de knelpunten. Twee jaar terug waarschuwde het zelf dat de overgang op duurzame energie in Amsterdam kan leiden tot een vervijfvoudiging van het elektriciteitsverbruik tot 2050 en een overbelast stroomnet in een derde deel van de stad. “We steken de hand in eigen boezem,” zegt Schut. “We investeren al jaren miljoenen in verbetering van het net. Vijf jaar geleden was dat 500 miljoen. Dit jaar 900 miljoen. Maar de ontwikkelingen zijn nog sneller gegaan dan wij kunnen bijbenen.”

Westelijk Havengebied nu al vol

“We hadden voorspeld dat het net in het Westelijk Havengebied in 2023 vol zou zijn. Maar het is nu al vol.” Concreet gevolg is dat een distributiecentrum niet kan uitbreiden omdat het veel minder stroom kan krijgen dan het had aangevraagd. Liander waarschuwt voor ‘een kettingreactie van knelpunten’. “Het loopt ons over de schoenen.”

Amsterdam is overigens niet uniek met de knelpunten die ontstaan. In landelijk gebied moet Liander aanvragen voor de aanleg van wind- en zonneparken afwijzen, maar ook in Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad zijn al langer knelpunten. Liander spreekt van: ‘een landelijk probleem’.

Voor een structurele oplossing richt het netwerkbedrijf zich op het nieuwe kabinet. Liander wil dat bij de planning van wijken en wind- of zonneparken eerder wordt stilgestaan bij het elektriciteitsnet. Ook worstelt Liander met een groot tekort aan technici op de arbeidsmarkt.

Liander krijgt bijval van de gemeente Amsterdam. Het stadsbestuur vindt dat het kabinet meer geld moet uittrekken voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet door de netbeheerders. Ook vindt wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) dat de netwerkbedrijven meer mogelijkheden moeten krijgen om bij grootverbruikers af te dwingen dat ze minder elektriciteit gaan gebruiken.

Bij de aandeelhouders, waaronder ook de gemeente Amsterdam, vroeg moederbedrijf Alliander eerder dit jaar al 600 miljoen aan extra investeringen.