Kluivert eert Nouri na doelpunt in de Champions League

Direct nadat de oud-Ajacied de vierde treffer had gemaakt voor Roma, greep hij een shirtje dat klaar lag aan de zijlijn met daarop naam en rugnummer van zijn voormalige ploeggenoot Nouri.



Op 8 juli 2017 zakte de toen twintigjarige Ajax-belofte Abdelhak Nouri in elkaar tijdens een oefenwedstrijd. Vijf dagen later volgde het bericht dat Nouri door zuurstofgebrek ernstige hersenschade had opgelopen, met minimale kans op herstel.



Nouri's gezondheid is inmiddels stabiel en op neurologisch vlak heeft zelfs een kleine vooruitgang plaatsgevonden.



Overtuigend

Met Kluivert boekte A.S. Roma in de tweede wedstrijd van groep G in de Champions League een overtuigende zege. De Italiaanse ploeg won in het eigen Stadio Olimpico uiteindelijk met 5-0 van Viktoria Pilsen.



Edin Dzeko was de uitblinker bij Roma met een hattrick. De Bosniër zette de Romeinen al na acht minuten op voorsprong en vlak voor rust ramde hij de 2-0 erin. Hij maakte vlak voor het eindsignaal de vijfde voor Roma en zijn derde van de wedstrijd.



Rebound

Pilsen had weinig in te brengen tegen het energieke Roma, dat via de Turkse middenvelder Cengiz Ünder na 64 minuten op 3-0 kwam.



Kort daarna was er het memorabele moment voor Kluivert. Pilsen-keeper Matus Kozacik keerde weliswaar een schot van Ünder, maar de Nederlandse aanvaller reageerde attent en tikte de rebound binnen.



AS Roma herstelde zich met de ruime overwinning op Pilsen van de nederlaag tegen Real Madrid in de eerste groepswedstrijd (3-0).