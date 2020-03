Klotsoksels in een tunnel? Zo kom je ervan af

- Beeld Marc Kruyswijk

Als het gezelschap ter hoogte van Bullewijk bij de ingang van de tunnel staat, slaat de twijfel toe. “Oh nee hoor, daar ga ik echt niet naar binnen,” zegt een van de deelneemsters, wijzend naar de donkere tunnelmond. Na een beetje gepraat, gaat ze uiteindelijk toch naar binnen, begeleid door een gespecialiseerde verkeersangstcoach.

Het is een veel voorkomende angst, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat: “Naar schatting 10 procent van de Nederlanders is bang voor verkeer. Dat kan tunnelangst zijn, maar ook snelwegenangst of angst om over een brug te rijden.”

De meeste deelnemers doen hun best hun angst te onderdrukken. Wat het precies is, kunnen ze ook niet uitleggen. “Ik heb ooit een ongeluk gehad in een tunnel,” zegt er een. “Ik heb er al mijn hele leven last van, maar het wordt steeds erger.”

Met de training wil Rijkswaterstaat aandacht vragen voor het onderwerp. De oplevering van de Gaasperdammertunnel, die dit voorjaar gepland staat, is een mooie aanleiding: de cursisten kunnen oefenen in de tunnel.

Schrale troost

Het eerste deel bestaat uit een uitleg door de aannemer die uitweidt over de strenge veiligheidsmaatregelen die gelden voor tunnels. “Alles wat u doet, wordt opgemerkt. Als u bang bent in een tunnel, weet dan: u rijdt daar niet alleen. U wordt gezien.”

Voor de deelnemers is dat een schrale troost. “Ze zeggen dat het veilig is, ik geloof ze ook wel. Maar het voelt gewoon anders. Zodra ik een tunnel in rij, breekt het zweet me uit. Zit ik daar met mijn klotsoksels.”

Na een wandeling door de drie kilometer lange tunnel volgt woensdagmiddag nog de finale proef: ze rijden, onder begeleiding, met een auto zelf door de tunnel. Een van de deelnemers: “Ik weet nog niet of ik daar wel klaar voor ben...”

- Beeld Marc Kruyswijk