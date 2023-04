Klooster, kroeg, lakenhal, muziekhandel: de rijke geschiedenis van Rokin 93

Het hoekpand Rokin 93 bij de Kalfsvelsteeg heeft een rijke geschiedenis. Na de sloop van een middeleeuwse kloosterkapel was hier een verkoophal voor textiel, daarna een vergaderplaats voor religieuzen, een muziekhandel, kroeg, tabaksfirma en een restaurant annex galerie.

Het middeleeuwse Sint Mariaklooster lag ingeklemd tussen de Nes, de Langebrugsteeg en het toen nog natte Rokin. Het stond waar nu het huidige pand Rokin 93 staat, dat in 1896 gebouwd werd voor een tabaksfirma.

De nonnen van het klooster, gesticht in 1417, behoorden tot de derde orde van Sint Franciscus en beschikten over een eigen kapel, refter, koeienstal, hooiopslag en een brouwhuis. De hoofdingang was aan de Nes; daar lagen ook het was- en weefhuis en het patershuis. Bij de stadsbrand van 1452 liep het gebouw ernstige schade op.

Minder dan een eeuw later was het alweer raak. In 1541 hoorde de theoloog Alardus van Amsterdam aan de overkant van het Rokin het gekraak van de daken, het gejammer van vrouwen en het gekletter van de vensters. Alardus’ grootste zorg betrof niet de humanitaire ramp, maar zijn collectie boeken en manuscripten: zijn studeerkamer en bibliotheek waren gevestigd in het kloostergebouw, waar hij lesgaf aan jongelingen.

Zowel de boekenverzameling als de nonnen overleefden de vlammen, maar het dak en de muren waren bezweken. Geruchten dat de brand opzettelijk zou zijn aangestoken door lutheranen, zijn nooit bevestigd.

Lakenhal

Na de Alteratie van 1578, waarbij katholieke bestuurders en geestelijken het veld ruimden, bleef het Mariaklooster nog enige tijd onderdak bieden aan een langzaam uitstervend groepje kloosterlingen. Andere delen van het complex verhuurde of verkocht de stad aan ambachtslieden, terwijl de kapel op de hoek van de toenmalige Mariënsteeg (later Kalfsvelsteeg) in 1616 een bestemming kreeg als lakenhal.

De Amsterdamse lakenindustrie leed een kwijnend bestaan, zeker vergeleken met de opbloeiende variant in Leiden, en het stadsbestuur hoopte zo deze bedrijfstak een impuls te geven. De venthal diende voor de verkoop van laken en saai (een lichte, geweven, wollen stof) en voor de belening hiervan, waarbij de halmeester uitsluitend binnenlands textiel accepteerde.

De poging om de Amsterdamse textielindustrie nieuw leven in te blazen mislukte. De verkoophal voor laken verhuisde naar een klein vertrek boven de Koopmansbeurs, opnieuw aan het Rokin, totdat in de 18de eeuw ook deze lakenhal verdween.

Ruimdenkende religieuze stroming

In 1633 was de kapel aan het Rokin verbouwd tot woonhuizen en voorzien van een uitbouw met dakterras: een belvedère. Halverwege de 17de eeuw vergaderden hier de collegianten, een ruimdenkende religieuze stroming die een universeel christendom nastreefden, zonder dogma’s en met de nadruk op rechtstreeks contact met God. Iedereen mocht vrijuit spreken op hun maandelijkse bijeenkomsten (‘colleges’) en er was nauw contact met de doopsgezinden.

De collegianten kochten in 1675 een huis aan de Keizersgracht, waar ze voortaan vergaderden en een weeshuis stichtten. Na een interne scheuring keerden enkelen van hen tijdelijk terug naar het Rokin.

In de loop van de 18de eeuw trokken meer wereldlijke huurders in het hoekpand. Het huis, onderverdeeld in drie appartementen, had verschillende hoofdbewoners, zoals vanaf 1762 de meester-schoenmaker Hermanus van Rekken en later diens gelijknamige zoon. Tezelfdertijd streek de Duitser Siegfried Markordt er neer. Hij gaf bladmuziek uit, repareerde snaarinstrumenten en verkocht concertkaartjes.

Na Markordts dood in 1781 zette zijn weduwe de muziekhandel voort. Zij ondervond stevige concurrentie van Johann Bernhard Hummel, die zijn muziek- en instrumentenmagazijn zojuist had gevestigd aan de overzijde van de Kalfsvelsteeg. Na het overlijden van de weduwe nam Hummel in 1808 haar complete winkelinventaris over.

Trommel als uithangbord

Op een vrolijke tekening van H. P. Schouten uit 1796 en een voorstudie uit 1774 zijn rechts drie uithangtekens te zien: een trommel en twee zeven. Het slagwerkinstrument was geen reclame voor het muziekmagazijn, zoals je zou verwachten, maar voor een zeefmakerij die in hetzelfde pand gevestigd was.

Rond 1800 adverteerde de katholieke ‘koperdraadwever’ Jan Melchers dat hij hier aan het Rokin zeven produceerde voor de export naar koffieplantages in Oost- en West-Indië. Melchers vervaardigde ook bakkersbuilen van paardenhaar, zijde en leder, koperen en houten trommels, en zogenaamde ‘harpen’: zeven voor grutters.

Rokin 93 aan het einde van de 19de eeuw Beeld Stadsarchief Amsterdam/George Breitner

Melchers produceerde ook halffabricaten: in 1808 was hij zelfs ‘de enige zevenmaker in ons geheele Ryk’ die koper- en ijzergaas maakte voor verdere bewerking door andere zeefmakers en papiermolenaars. Na het vertrek van Melchers’ zeefmakerij raakte het pand enigszins in verval. Op een tekening van Gerrit Lamberts is te zien dat de loofgang op de belvedère is verworden tot een oerwoud en een van de zorgvuldig opgehangen reclamezeven scheef hangt.

Bonte stoet aan bedrijven

Later in de 19de eeuw trok een bonte stoet aan particulieren en bedrijfjes in het pand: een gistkoper, tapster, timmerman, bakker en schoenmaker, inclusief hun knechten, dienstboden en andere personeelsleden. In 1842 woedde er een bescheiden brand in de krappe woonkamertjes, gelukkig zonder slachtoffers. Twintig jaar later opende Café Billard de deuren op de begane grond.

In het laatste kwart van de 19de eeuw werd het pand gesloopt, inclusief de laatste resten van het klooster, wat ook het einde betekende van die bijzondere belvedère. In 1896 volgde een verbouwing tot kantoorgebouw van de tabaksfirma Brusse & Gransberg, naar ontwerp van de architecten T.G. Schill en D.H. Haverkamp. Vanaf 2016 zat er een Thais restaurant annex kunstgalerie, maar de begane grond en kelder staan nu te huur voor 140.000 euro per jaar.

Dit is een bewerking van een verhaal uit het aprilnummer van Ons Amsterdam.