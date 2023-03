KLM wil over zeven jaar op 10 procent biokerosine vliegen, en daar is nog heel wat voor nodig

Een mecanicien tapt in de motortestbunker van KLM op Schiphol brandstof uit een straalturbine. Beeld Jason Vermeulen

In de goed ingepakte testbunker van KLM op Schiphol-Oost loeit een losse straalmotor. Op een steenworp afstand, achter dikke muren, kluisachtige deuren en dik glas houden technici de turbine goed in de gaten. Alsof het een motorbootje is, bedienen ze de motor met een gashendel.

Zo ging het half januari. Drie uur lang doorliep een straalmotor die normaliter een Boeing 737 voortdrijft een testprogramma, met nagebootste start en landing. Eerst op doorsnee kerosine, toen nog een keer op 100 procent duurzame vliegtuigbrandstof (sustainable aviation fuel, SAF). “Bij de proeven merkten we geen verschil,” zegt Ivan Regueiro van KLM E&M (de technische dienst van de luchtvaartmaatschappij) die bij de tests aan de knoppen zat.

Maar dat is een eerste indruk. Mecanicien Jasmijn Mansvelders is voorzichtiger. “We hebben de motor vooraf geïnspecteerd met een boroscoop (een camera aan een lange slang) en achteraf nog een keer.” Inmiddels is de straalturbine helemaal uit elkaar gehaald en wordt elk onderdeel apart geïnspecteerd.

“We analyseren nu de resultaten. Die liggen erg dicht bij elkaar, maar we moeten dat combineren met andere tests voor we het zeker weten. We kunnen deze gegevens nog niet gebruiken om er volgende week mee te vliegen. Uiteindelijk moeten we kijken: wat gaat het doen in de lucht.”

Liter biokerosine

KLM gebruikt sinds begin dit jaar op elke 100 liter kerosine gemiddeld 1 liter biokerosine, die is gemaakt van afgewerkt frituurvet, een verdubbeling ten opzichte van 2021. Over zeven jaar moet wereldwijd 10 procent van alle brandstof uit duurzamere bron komen, heeft de maatschappij zich ten doel gesteld.

Daarnaast dringt de maatschappij met de aanschaf van de nieuwste generatie vliegtuigen haar brandstofdorst terug. Zo verbruiken de Airbussen die KLM heeft besteld voor vluchten in Europa, per passagier 21 procent minder brandstof dan de Boeings die worden vervangen.

Volgens veiligheidsregels mogen vliegtuigmotoren op maximaal 50 procent duurzame vliegtuigbrandstof vliegen. Maar daarmee gaat de luchtvaart op termijn de broodnodige verduurzaming niet redden. De test op Schiphol is een eerste stap op een lange weg naar goedkeuring om uiteindelijk volledig op biokerosine te kunnen vliegen.

Want naast toekomstdromen als vliegen op elektriciteit en waterstof voor de kortere afstanden, blijft volgens KLM-duurzaamheidsmanager Lisanne van Wijngaarden voor vluchten op de lange afstanden SAF onontbeerlijk. En dan volledig op duurzame vliegtuigbrandstof, zoals in 2050 door het kabinet is voorgeschreven.

Maar dat zijn vooralsnog luchtkastelen. Het huidige maximum van 50 procent wordt bij lange na niet gehaald. Toen KLM vorig voorjaar met een duurzaamheidswedstrijd meedeed en haar toestel zo ver mogelijk volgooide met biokerosine, kwam de maatschappij niet verder dan een kleine 40 procent. Er was simpelweg niet meer biobrandstof in de wereld beschikbaar voor de laatste ruk.

De brandstof die voor de proef op Schiphol werd gebruikt, is langsgebracht vanuit de bioraffinaderij van het Finse Neste in Rotterdam. Dat is dan meteen ook de enige biokerosinefabriek van ons land en een van de grootste van Europa. Er zijn wel plannen voor meer fabrieken, maar die liggen nog altijd op de tekentafel.

Bioraffinaderij

Zo stapte KLM in 2019 in een nieuwe bioraffinaderij die in Delfzijl wordt gebouwd door het Amsterdamse SkyNRG, waarvan de maatschappij een van de oprichters is. Maar de aanvankelijk geplande opleverdatum van 2024 is volgens een woordvoerder van SkyNRG nu opgeschoven naar 2027.

De voorspelde jaarproductie van die fabriek, 100 miljoen kilo biokerosine, is lang niet genoeg om de hele kerosinedorst van de Nederlandse luchtvaart te voeden. Die verstookte in 2019 3,8 miljard kilo vliegtuigbrandstof.

En dan gaat het nog om de huidige generatie biobrandstof, die uit afval wordt gestookt. De grote hoop is synthetische kerosine, van CO 2 die bij fabriekspijpen is afgevangen en met groene waterstof wordt omgezet in vliegtuigbrandstof.

Bij Shell in Amsterdam-Noord staat een proeffabriek, waaruit KLM twee jaar geleden al eens synthetische kerosine tapte voor een proefvlucht. SKyNRG belooft nog steeds dat ook in 2027 een volwaardige synthetische kerosinefabriek in de Amsterdamse haven verrijst, ondanks de enorme stroombehoefte en de tekorten op het stroomnet. “Gezien de huidige plannen van Liander om het net uit te breiden, verwachten wij dat deze kwestie op tijd is opgelost.”

Nog niet de helft

Van de 10 procent biobrandstof die KLM zich voor 2030 tot doel heeft gesteld, is dan ook nog niet de helft afgedekt, zegt Rob Speld, bij KLM verantwoordelijk voor de inkoop van duurzame brandstof. Het gaat daarbij om toekomstige productie, onder meer van fabrieken die er nu nog niet staan.

Dus wordt naarstig naar andere bronnen gezocht. KLM is in vergelijking met luchtvaartconcurrenten vroeg begonnen, maar ook die schuimen inmiddels de krappe biomarkt af. “Ik verwacht dat we onze doelstelling voor 2030 halen,” zegt Speld. “Het vergt veel inspanning. Het is vooral belangrijk dat de productie omhooggaat. Wij hopen op prikkels van overheden (zoals subsidies voor biobrandstoffabrieken, red.) zodat het aanbod wordt vergroot.”

De maatschappij maakt het zichzelf niet makkelijk. Speld: “Wij accepteren alleen duurzame vliegtuigbrandstof als we daarmee ten minste 75 procent CO 2 kunnen besparen.” De motortest leverde een besparing van 94 procent op. “Theoretisch kunnen we naar 100 procent of meer.” Dat betekent niet dat er minder broeikasgas uit de straalmotor komt. Biobrandstof stoot evenveel CO 2 uit als gewone kerosine, maar onttrekt die niet aan minerale bronnen. De grote winst zit in het productieproces.

Biokerosine uit kwetsbare bron, zoals uit voedingsmiddelen of van akkers waarvoor bomen zijn gerooid, is bij KLM uit den boze. En om te voorkomen dat de brandstof lang onderweg is – bijvoorbeeld met tankers die op nog veel viezere scheepsdiesel gestookt worden – moet het uit de buurt komen. Dat betekent nogal wat, omdat in de VS en Azië zulke beperkingen niet gelden.

Duurdere vliegtickets

Biobrandstof is nu 3 tot 3,5 keer duurder dan gewone kerosine. De prijs zal niet snel dalen, verwacht Van Wijngaarden. “De vraag neemt nog altijd toe en nieuwe technologieën hebben ook hun prijs.” Verduurzaming zal sowieso tot duurdere vliegtickets leiden.

“De 1 procent die we nu bijmengen kost de reizigers gemiddeld 4 tot 6 euro extra. Dat zal verder oplopen als we meer gaan bijvoegen. We ontkomen er niet aan dat ticketprijzen een stuk hoger worden, dat is de prijs van duurzaamheid.”

Reizigers kunnen er al voor kiezen bij het boeken meer biobrandstof te kopen. Grote bedrijfsklanten doen dat al langer, maar bij consumenten loopt dat nog niet storm. Van de ruwweg 2,5 miljoen reizigers per maand, kiezen er maar zo’n zesduizend reizigers voor om vrijwillig meer te betalen voor biokerosine.