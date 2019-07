KLM wil bondsblok breken in cao-strijd

Een schoffering met een cynisch loonbod

‘De noodzaak tot (voorlopig) beëindigen van het cao-overleg ligt in het gat tussen wat KLM wil bieden en wat de bonden redelijk vinden in deze tijd van financieel-economische prestaties van KLM. Dat is te groot is om te kunnen overbruggen.’ Dat schrijven de acht in een brief aan HR-topman Aart Slagt die in handen is van deze krant.

Het verschil kon volgens hen vrijdag ook niet meer gerepareerd worden. ‘KLM heeft sinds de start van het overleg geen enkele stap richting de bonden gezet. Iedere keer dat ze haar positie veranderde, was dat een variant op hetzelfde; een stap opzij in plaats van vooruit.”

Volgens de bonden, die het merendeel van de 33.000 werknemers vertegenwoordigen, bleef KLM tijdens de onderhandelingen maar draaien. ‘Volledig bewust van de reactie die dat bij de bonden teweeg zou brengen, legt u wederom een variant op tafel waarin opnieuw de loonruimte, die nog steeds aanzienlijk onder het landelijke gemiddelde ligt, over een andere looptijd wordt uitgesmeerd.’

“Uiteindelijk bleef er een loonsverhoging van 1,35 procent over,” licht FNV-onderhandelaar Birte Nelen toe. “Dat is nog minder dan de inflatie. Het is ongelooflijk dat KLM na zulke goede jaren, met recordwinsten, geen fatsoenlijke cao voor de eigen medewerkers wil afsluiten. Mede door de inzet van de werknemers, zijn die topwinsten gerealiseerd. Daar moeten zij ook van profiteren.”

Cabinebond VNC gaat nog een stap verder en spreekt van “een schoffering met een cynisch loonbod.”

“Wat ons voor zal zorgen baart, is dat KLM niet bereid is tot dialoog,” reageert president Willem Schmid van vliegersverbond VNV. “Ze hebben vanaf het begin de positie ingenomen dat er slechte tijden aankomen maar willen er vervolgens niet op ingaan als de bonden met vragen daarover komen. Dat zijn we niet gewend. Zeker als het moeilijk gaat, moet je altijd in gesprek blijven. Maar KLM wil niet meer bewegen.”

Niet zo rooskleurig

Volgens Bruggeman is KLM wel degelijk bereid om over de economische situatie te spreken. “Erik Swelheim, onze financieel topman, heeft de bonden de situatie uitgelegd. Daar kwamen, met uitzondering van VNV nauwelijks vragen op.” Volgens KLM is de situatie bij de maatschappij - en de Europese luchtvaart - helemaal niet zo rooskleurig als de bonden voorstellen. “De resultaten staan onder druk. Wij willen en kunnen onze ogen niet sluiten voor die ontwikkelingen.”

“We hebben voorgesteld gezamenlijk een studie te doen naar de marktomstandigheden waarin wij moeten opereren. Alleen VNV had belangstelling. Die studie willen we nog steeds, wie mee wil doen is welkom.”