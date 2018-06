KLM voelt zich in groei geremd door Schiphol

Daardoor was er geen uitbreiding van de capaciteit mogelijk voor Europese bestemmingen.



Er stapten bijna 3 miljoen mensen in bij KLM. Dat waren 2,7 procent meer dan een jaar eerder. Over de eerste vijf maanden van 2018 was de groei in passagiers evenwel 7,1 procent. "Deze aanzienlijk mindere groei voor KLM toont wederom het belang en de urgentie van de groeidiscussie op Schiphol,'' aldus Elbers.



Vrachtactiviteiten

Zusterbedrijf Air France vervoerde vorige maand juist een kleine 2 procent minder passagiers. Bij Air France-KLM, inclusief onder meer Transavia, checkten in totaal 8,9 miljoen mensen in, wat neerkomt op een toename van 1 procent. Daarnaast was er sprake van een afname van de vrachtactiviteiten.



De Frans-Nederlandse luchtvaartgroep is nog altijd verwikkeld in een slepend loonconflict bij Air France. Dat koste concernbaas Jean-Marc Janaillac zelfs de kop, omdat hij zijn lot had verbonden aan het uiterste loonbod van de maatschappij. Dat werd in een stemming door de werknemers van Air France verworpen.



Staking

De stakingen kostten het bedrijf al honderden miljoenen euro's. Ook in de vervoersstatistieken van mei is de impact ervan te zien. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten viel de totale omzet per gevlogen kilometer bij Air France en KLM vorige maand licht lager uit. Bij Transavia zat deze graadmeter voor de ticketprijzen wel duidelijk in de lift.