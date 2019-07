KLM vertrekt uit Amstelveen

Beeld anp

KLM trekt in 2024 in een nieuw hoofdkantoor op Schiphol Oost. De maatschappij wil met dochters Transavia en Martinair, die daar al zijn gevestigd, KLM-campus Blue Base laten bouwen, een complex van 35.000 vierkante meter. De campus komt pal naast het eigen operationeel centrum van de maatschappij.

De keuze voor nieuwbouw volgt op een onderzoek van een jaar naar de toekomst van het onderkomen. Het huidige hoofdkantoor, dat KLM in eigendom heeft, moet grondig worden gerenoveerd. De nieuwbouw zal worden gehuurd.

‘Goede relatie’

Amstelveen betreurt het vertrek van haar grootste bedrijf. De maatschappij verhuisde in 1970 juist vanaf Schiphol Oost naar Amstelveen, na decennialang haar hoofdkwartier in Den Haag te hebben gehad.

Amstelveen heeft er volgens wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening) alles aan gedaan om KLM te behouden. “Amstelveen heeft een goede relatie met KLM en we zijn altijd trots geweest op het Amstelveense hoofdkantoor. We hebben een voorstel gedaan voor betere ontsluiting van het kantoor met Schiphol-Oost zowel per auto als met het openbaar vervoer. Maar het voornemen om in 2024 één KLM-campus te hebben klinkt echter logisch.”