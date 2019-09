KLM-topman zegt nee tegen Schiphol op zee

Beeld ANP

Dat zegt hij in een interview met De Telegraaf. “Ik zie niet hoe verplaatsing van Schiphol zoden aan de dijk gaat zetten. Met één of twee landingsbanen wordt het moeilijk om ons overstap-netwerk in stand te houden.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zei deze week dat ze Schiphol op zee serieus gaat bestuderen. Elbers ziet echter meer in het verbeteren van het huidige Schiphol. “Schiphol heeft een fantastische infrastructuur met vijf landingsbanen, en is goed bereikbaar via de weg en spoor. Als we als land veel gaan investeren, laten we dan het huidige Schiphol beter maken. De terminals en het spoor uitbreiden en de Noord/Zuid-lijn doortrekken. Ik geloof in praktische oplossingen.”

Elbers ziet meer in het beter gebruik van de vijf bestaande vliegvelden, plus Lelystad Airport. “Een concept van in zee, nog los van de operationele problemen zoals het zoute water, de wind, vogels en de windmolens, stuit nog op veel praktische uitdagingen. Het is goed dat er serieus naar gekeken wordt, maar ik zie vooralsnog veel praktische bezwaren.”

Kunstmatig eiland

Plannen voor het verplaatsen van Schiphol naar het water worden met regelmaat geopperd. Al bij de eerste groeispurt van Schiphol in de jaren zeventig is er een heuse overheidscommissie die oordeelt dat zulke plannen economisch onhaalbaar zijn. Bij de groei van Schiphol begin én eind jaren negentig is een vliegveld in zee wel een serieuze optie. Maar ook toen bleken de kosten veel te hoog.

Toch laten creatievelingen zich niet tegenhouden. In januari 2018 kwamen zestig organisaties van omwonenden van Schiphol tezamen met een rapport waarin ze pleiten voor het verplaatsen van de luchthaven naar een kunstmatig eiland, ‘de IJvlakte’, voor de kust bij Wijk aan Zee.

Deze Noordzeeluchthaven moet eerst een dependance van Schiphol worden, met één of twee landingsbanen en een platform. Reizigers worden met snelle spoorverbindingen tussen vertrekhal en platform vervoerd.

Stap voor stap moeten vluchten van Schiphol naar het satellietveld in de Noordzee worden verplaatst. Uiteindelijk wordt de hele luchthaven dan naar zee verhuisd. Op de plek waar Schiphol nu ligt, ontstaat dan ook ruimte voor woning­bouw.

De voorzitter van VNO-NVCW Hans de Boer noemde het plan eerder al ‘financieel haalbaar’. De ontwikkeling van woningbouw aan de randen van Schiphol zou de kosten voor ze luchthaven op zee kunnen dekken.

Vraagtekens

Maar naast KLM-baas Elbers zijn ook anderen minder enthousiast over het plan. Er zijn grote vraagtekens over wederom de kosten, maar ook de technische haalbaarheid van een eiland in zee. De IJvlakte moet vlak onder de kust komen - waarvan eerder bleek dat dit vanwege de zeestroming nauwelijks mogelijk is.

Ook speelt werkgelegenheid in de plannen geen enkele rol. Met een vliegveld in zee verdwijnen ook 70.000 arbeidsplaatsen naar de Noordzee, mensen die nu veelal in de omgeving van hun werk wonen. Daardoor zouden veel meer mensen naar hun werk moeten forenzen. Daarnaast zou de aan en afvoer van vracht van zowel de luchthaven als de zeehaven tot veel verkeer leiden.