KLM-topman Pieter Elbers: 'Laat Schiphol groeien'

'We hebben het Aldersakkoord gesloten met daarin een aantal afspraken," zegt topman Pieter Elbers (48) van KLM in de periferie van de presentatie van de halfjaarcijfers, woensdag in Parijs. "Eentje was dat er Schiphol niet verder dan 500.000 vluchten zou groeien, een ander dat Lelystad in 2018 zou opengaan om 10.000 vluchten van Schiphol over te nemen."



"Het eerste is gebeurd, het tweede niet.