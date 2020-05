KLM-steun pas op zijn vroegst eind juni geregeld

Beeld ANP

Dat werd dinsdagmiddag bekend tijdens de aandeelhoudersvergadering van Air France-KLM. Waar Frankrijk, goedgekeurd door Brussel, al een compleet steunpakket van zeven miljard euro heeft geregeld voor het luchtvaartconcern en dochter Air France, is Nederland nog altijd bezig met een plan voor twee tot vier miljard euro voor KLM.

Dat Nederland achterloopt bij de Franse steunoperatie van zeven miljard euro voor Air France-KLM en Air France ligt volgens het concern aan verschillen in besluitvorming tussen Nederland en Frankrijk. “In Nederland zal het parlement eerst elke vorm van staatsinterventie moeten goedkeuren,” aldus financieel topman Frédéric Gagey, “zoals een lening aan KLM door de Nederlandse staat. Dat kan meerdere weken vergen.”

Volgens het luchtvaartconcern zijn ‘verschillende Nederlandse banken in staat te participeren in de financiering van KLM die wordt gegarandeerd door de Nederlandse staat. Op dit moment gaan de gesprekken over deze leningen voort’.

Terugbetalen in aandelen

In Frankrijk blijkt te zijn vastgelegd dat de drie miljard euro die de Franse staat uitleent met aandelen terugbetaald kan worden. Dat zou betekenen dat het Franse belang, nu 14 procent, zal stijgen. Of dat ook geldt voor de – naar verluidt – 1,9 miljard euro die Nederland aan KLM wil lenen, hangt af van de voorwaarden die daarbij worden afgesproken.

De miljardensteun is volgens het bedrijf ‘essentieel’. “Ik ben erg blij dat we uitzonderlijke steun hebben ontvangen van de Franse staat om door deze crisis te komen en een basis te leggen voor de toekomst,” aldus topman Benjamin Smith. “Dit is geen blanco cheque. We moeten Air France duurzamer maken. We werken hard aan een saneringsplan waarin de voorwaarden van dit pakket zijn opgenomen.

25 miljoen per dag

Bij Air France-KLM verdampt momenteel dagelijks zo’n 25 miljoen euro. Het bedrijf verwacht ook niet dat de vluchten voor 2023 weer op het niveau van voor de crisis zijn, mogelijk zelfs pas na 2025. Om geld te besparen is eerder al besloten dit jaar de investeringen terug te brengen van 3,6 naar 2,4 miljard euro.

Ondanks de enorme verliezen in coronatijd en de benodigde financiële steun van banken en overheden, sluit het concern niet uit dat het zijn slag zal slaan als vanwege deze crisis concurrenten omvallen. Volgens het luchtvaartconcern is het duidelijk dat ‘veel maatschappijen de huidige crisis niet zullen overleven’.

“Consolidatie in het Europese luchtruim is waarschijnlijk onderdeel van het natuurlijk verloop van deze gebeurtenissen. Als zich mogelijkheden voordoen, dan zal de groep deze onderzoeken om, zoals altijd het geval is geweest, te zien of deze bij onze strategie passen.”

“Maar voor dit moment is onze prioriteit onze activiteiten veilig te stellen en onze transformatie middels een saneringsplan te versnellen, om onze positie in sleutelmarkten te versterken.” De nadruk ligt daarbij op Air France en de Franse markt ‘die significante mogelijkheden biedt’.

‘Franse coup’

Het november vorig jaar door Smith aangekondigde reorganisatieplan ligt vanwege de coronacrisis stil. Onderdeel van dat plan was het ‘versimpelen van de afspraken tussen Air France-KLM en de dochtermaatschappijen’, waardoor in KLM-kringen de latente angst voor een ‘Franse coup’ weer de kop op heeft opgestoken.

Halverwege de zomer komt Smith met een aangepast plan, op basis van dezelfde uitgangspunten. Het wachten is op de Nederlandse steunmaatregelen en de bijbehorende voorwaarden. “Ons oorspronkelijke plan is nog steeds solide, we moeten dat nu versnellen,” aldus Smith. “Dat kunnen we doen als we meer duidelijkheid hebben over de voorwaarden van de Nederlandse staat.”

Eén daarvan blijft ‘het succesvolle model van KLM verder te ontwikkelen’, een ander om ‘groei van Transavia voort te zetten’. “We zullen de komend eeuw nog veel succes en innovatie van KLM zien, met Pieter Elbers aan het roer.”

Omstreden bonus

De omstreden bonusregeling voor topman Benjamin Smith, die naast zijn vaste loon van 9 ton dit jaar ook een langetermijnbonus van twee miljoen euro in het vooruitzicht krijgt als hij Air France-KLM door de coronacrisis heen loodst, werd door ‘slechts’ 84,1 procent van aandeelhouders aangenomen. Smith zag tevoren wel af van korte termijn bonussen voor dit jaar