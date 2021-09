KLM schrapt vluchten naar VS en ziet herstel in gevaar komen

Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

“Het Nederlandse besluit om maatregelen voor Amerikaanse reizigers te verscherpen, is voor ons een forse stap terug,” zegt een woordvoerder van de maatschappij. “Als gevolg hiervan zijn we genoodzaakt om de voorgenomen nieuwe vluchten van Amsterdam naar Orlando, Miami en Las Vegas weer uit het winterschema te halen.”

Het gaat om in totaal negen vluchten per week, waarvoor al tickets zijn verkocht. De getroffen passagiers worden omgeboekt, als ze nog willen reizen.

De ingreep is onvermijdelijk omdat KLM verwacht dat de toestellen leeg zullen blijven na de Nederlandse aanscherping. “Dat de Nederlandse overheid Amerika tot zeerhoogrisicogebied heeft bestempeld, betekent dat gevaccineerde reizigers uit de Verenigde Staten die in het bezit zijn van een negatieve testverklaring of herstelbewijs, in Nederland ook nog eens tien dagen in quarantaine moeten.”

Driedubbel slot

Andere EU-lidstaten, zoals Italië, Frankrijk en België, hebben minder strenge regels voor reizigers vanuit de VS. Dat betekent dat Amerikanen voor vluchten naar die landen zullen kiezen en van daaruit alsnog naar Nederland kunnen doorreizen.

Zo wordt KLM ernstig benadeeld en komt het herstel van de maatschappij in gevaar. “Al deze voortdurende reisbeperkingen maken normaal opereren nog onmogelijk. Dit vertraagt het herstel van KLM in 2021 en 2022 aanzienlijk,” aldus de woordvoerder.

Dat 1 oktober ook nog eens de NOW-steun – waarvan KLM de grootste ontvanger was – stopt, maakt dat alleen maar ernstiger. “We begrijpen dat salarissteun niet oneindig kan blijven voortduren, maar tegelijkertijd lopen de opgelegde reisbeperkingen nog door. NOW is gericht op het steunen van bedrijven die een aanzienlijk omzetverlies lijden door de crisis. Voor de reis- en toerismebranche is die steun daarom nog steeds ontzettend belangrijk.”

Waanidee

Ook andere luchtvaartmaatschappijen begrijpen er niets van dat Nederland opnieuw maatregelen treft. Volgens voorzitter Marnix Fruitema van branchevereniging Barin is een quarantaineplicht voor gevaccineerde Amerikanen een ‘waanidee’. Begin dit jaar liep de organisatie al te hoop tegen Nederlandse eisen waardoor reizigers zich dubbel moesten laten testen.

“De politiek heeft dus geen enkel benul van de ratio tussen maatregelen, het gebrek aan effectiviteit en de volstrekte disproportionele effecten. Ik vraag me werkelijk af waarom Nederland weer een uitzonderingspositie wil innemen in Europa? Of zijn onze regering, OMT en RIVM zoveel slimmer? Het land wordt geregeerd door politieke onbenullen die niet met hun voeten in de samenleving staan.”