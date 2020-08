KLM schrapt loonsverhoging, bezuinigingen op scherp

Beeld HH / Niels Wenstedt

In de vorig jaar afgesproken cao’s voor KLM-personeel is een totale loonsverhoging afgesproken van 7 procent. De laatste pluk daarvan, 2,5 procent, zou deze maand worden toegekend.

KLM stelt die verhoging eenzijdig tot nader order uit voor alle 33.000 werknemers. Het uitgespaarde bedrag, 50 miljoen euro per jaar, wordt deel van de saneringsvoorstellen die het concern voorbereidt.

Dat is tegen de wil van de acht KLM-bonden die het voorstel vorige week al van tafel hebben geveegd.

KLM breekt met de eenzijdige maatregel bewust de Wet op de CAO waarin is vastgelegd dat werkgevers met vertegenwoordigers van het personeel onderhandelen over arbeidsvoorwaarden.

Het bedrijf loopt nu het risico dat de vakbonden, die donderdagmiddag zijn ingelicht, weigeren om over bezuinigingen te onderhandelen of naar de rechter zullen stappen. De bonden bestuderen de ingreep nog om een reactie te formuleren.

Overheidsredding

Formeel kan KLM de cao-afspraak niet eenzijdig wijzigen maar de maatschappij ziet geen andere uitweg. Als voorwaarde voor de overheidsredding van 3,4 miljard euro (in de vorm van een staatslening en garanties voor commerciële leningen) moet KLM 15 procent kosten besparen.

Daarbij ligt ook vast dat KLM’ers met een salaris vanaf modaal (36.500 euro bruto per jaar) loon moeten inleveren. KLM ziet geen reden eerst de salarissen te verhogen om ze daarna weer te moeten temperen. Bovendien wordt zo voorkomen dat het kabinet extra NOW-salarissteun moet uitkeren - tot nu toe 330 miljoen euro.

De bonden vinden het vooral onverteerbaar dat werknemers die hun baan kwijtraken de verhoging ook niet krijgen betaald, wat gevolgen heeft voor hun uitkering. De maatschappij is wel bereid om voor lonen tot modaal af te spreken dat deze de verhoging later met terugwerkende kracht alsnog krijgen uitbetaald.

Baanverlies

Door de geplande salarisverhoging mee te nemen in de bezuinigingsonderhandelingen die 25 augustus starten, hoopt KLM verder baanverlies te voorkomen. De maatschappij is bezig circa 5000 arbeidsplaatsen te schrappen waarbij gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn.

Wisselgeld lijkt niet in het vat te zitten. Zo eisen verschillende vakbonden dat de maatschappij afziet van gedwongen ontslagen of dat looningrepen pas vanaf 1,5 keer modaal (55.000 euro) ingaan. KLM houdt onverkort vast aan de voorwaarden die het kabinet heeft opgelegd en wijst daarnaast op het bruto recordverlies van 768 miljoen euro in het eerste halfjaar.