KLM schrapt 144 vluchten wegens slecht weer

Dat maakte een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij bekend. Vrijdagavond liet KLM al weten op zaterdag uit voorzorg 120 vluchten naar Europese bestemmingen te schrappen. "Daar zijn vandaag dus nog 24 vluchten extra bijgekomen."



Sommige passagiers zijn overgeboekt naar vluchten die wel gingen, in andere gevallen moeten passagiers hun reis mogelijk met een dag uitstellen.



Zware windstoten

Harde wind kan ervoor zorgen dat opstijgen of landen op bepaalde landingsbanen niet mogelijk is. Dat zorgt voor minder capaciteit, wat weer zorgt voor annuleringen. KLM verzorgt veruit de meeste vluchten op Schiphol.



Het KNMI waarschuwt met name voor zaterdagavond voor zware windstoten tot 90 kilometer per uur, vooral tijdens buien. Voor het hele land met uitzondering van het noordoosten is daarom code geel afgegeven.



Op dit moment heeft KLM geen plannen om vluchten te schrappen op zondag. "Maar we houden de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten."



Lees ook: Hoe land je als piloot in deze heftige storm?