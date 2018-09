KLM-piloot met 'gevaarlijk gedrag' op non-actief

De piloot werd ontslagen nadat zij drie keer voor haar training was gezakt en ook pittige beoordelingen had gekregen. Ze bleek het minimale niveau niet te halen, ook niet met aanvullende trainingen. Ze ging echter niet akkoord met haar ontslag en spande een rechtszaak aan tegen haar werkgever.



Gezakt voor trainingen

De KLM-piloot was al jaren 'second officer', dat is de persoon die de captain en de co-piloot moet overnemen als zij willen of moeten uitrusten. Ze volgde al meerdere trainingen om 'first officer' - co-piloot - te worden, maar zakte telkens. Haar beoordeling bevatte flinke kritiek: 'Ondanks de training met nieuwe scan is vlieggedrag te inconsistent en onvoorspelbaar.'



En: 'Kandidaat laat tijdens de type kwalificaties een grillig beeld zien. Dat is te zien aan de variatie in de beoordelingen, waarbij er met regelmaat onder het gemiddelde wordt gepresteerd.'



Gevaarlijk gedrag

Ook vertoonde ze gevaarlijk gedrag tijdens het vliegen. Zo is in de uitspraak van de rechtbank dit voorbeeld te lezen: 'Er is zelfs een aantekening gemaakt waarbij de kandidaat door een onweerswolk vloog, een uiterst onveilige situatie, waardoor het vliegtuig aan de rand van een overtreksituatie kwam.'



Daarnaast stond in het advies dat de piloot werd aangeraden om met een psycholoog te praten om haar weerbaarheid te vergroten. Zelf gaf ze aan dat ze telkens zakte vanwege stress van het wisselen van instructeurs en de manier waarop ze haar bejegenden.



Uitspraak

Volgens de rechter moeten piloten in de lucht juist bestand zijn tegen stressvolle situaties. De rechter oordeelde dat KLM haar genoeg kansen had gegeven om te groeien en nam het oordeel over dat de piloot hiertoe niet genoeg in staat was. De piloot is op non-actief gesteld, maar 'KLM is bereid om met de werkneemster, nu zij weer arbeidsgeschikt is, de mogelijkheden tot herplaatsing in een cabine- of grondfunctie te verkennen.'



De uitspraak is opvallend, omdat de piloot al zeker tien jaar in de cockpit (mee)vloog als second officer.