KLM-personeel voor herbenoeming Elbers

Binnen luchtvaartconcern Air France-KLM is een machtsstrijd aan de gang over zijn positie. Topman Ben Smith van het moederbedrijf zou van de 'lastige' Elbers af willen.



Onder meer de ondernemingsraad en de raad van commissarissen van KLM zouden pleiten voor een nieuwe termijn voor Elbers en een openbare petitie voor een contractverlenging is al bijna 10.000 keer ondertekend. Een woordvoerder van KLM herkent geluiden over zorgen die onder het personeel leven.



Van Elbers is bekend dat hij voorstander is van autonomie. Zo wist hij eerder met succes de kaspositie van KLM te behouden. Ook verdere centralisatie van diensten naar Parijs tackelde hij met succes.



Visie voor de toekomst

De KLM-baas zou naar verluidt ook niet willen dat Smith zitting krijgt in de toezichthoudende raad van KLM. Smiths voorgangers werden met succes buiten die raad gehouden. Over de benoeming van commissarissen gaat Elbers overigens niet.



Tijdens een recent bezoek van Smith aan KLM kreeg de Canadees de nodige vragen over zijn visie voor de toekomst van KLM voor de kiezen. Duidelijke antwoorden daarop gaf hij volgens bronnen binnen KLM niet.



Offers van personeel

In de voorbije vier jaar heeft Elbers de nodige wijzigingen doorgevoerd om de bedrijfsvoering te stroomlijnen. Hij vroeg ook offers van personeel. Dat wordt op zijn beurt nu beloond met de hoogste winstdeling ooit. Smith zou zich mogelijk verkijken op de steun die Elbers heeft van het KLM-personeel.



De Franse krant La Tribune schrijft op basis van bronnen dat de topman van Air France-KLM nadrukkelijker zijn stempel op KLM wil drukken. Zeker omdat de werkwijze van het moederbedrijf tot nu toe niet heeft gewerkt. "In tegenstelling tot zijn voorgangers zal hij niet opgeven," aldus ingewijden.