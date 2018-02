KLM-personeel mag 170 miljoen verdelen

Het is het derde jaar op rij dat KLM'ers meedelen in de winst. KLM boekte vorig jaar een recordresultaat van 910 miljoen euro en de circa 32.000 werknemers profiteren hiervan mee.



De verbeterde winstdelingsregeling maakt deel uit van de cao-afspraken uit 2015.



"De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven genomen om KLM weer fit en gezond te maken en dat zien we terug in de resultaten. Alle medewerkers hebben ontzettend hard gewerkt het afgelopen jaar en bijgedragen aan het herstel van KLM. Ik ben heel trots op wat we samen bereikt hebben. Het is geweldig dat KLM'ers daar dan ook in meedelen", aldus topman Pieter Elbers.



