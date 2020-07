KLM past beleid aan na discriminatieklacht

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Die oordeelde vrijdag dat de maatschappij vorig jaar mei een vrouwelijke passagier heeft gediscrimineerd op grond van haar geslacht, doordat alleen zij zou zijn gevraagd te gaan verzitten toen een groep orthodox Joodse mannen op een vlucht naar New York weigerde naast haar plaats te nemen.

“We hebben inmiddels kennis genomen van de inhoud van de uitspraak,” aldus een woordvoerder van de maatschappij. “We zullen zorgvuldig bekijken hoe de aanbeveling van het College een basis biedt voor nadere invulling van ons beleid, met betrekking tot de instructies en de trainingen die onze medewerkers hierover al krijgen.”

Vertraging voorkomen

Tot nu schrijft KLM in zulke gevallen voor dat een weigering om te gaan zitten op de aangewezen plek, allereerst door de cabinebemanning wordt opgelost om escalatie en vertraging te voorkomen. Op de gewraakte vlucht werd daarbij de vrouw gevraagd te verzitten. Of dat bij de Joodse mannen ook is gebeurd, is onduidelijk.

Doordat op de gewraakte vlucht naar New York de mannen weigerden te zitten, raakte de vlucht vertraagd en werd de sfeer ‘grimmig’. Uiteindelijk voelde de vrouw zich zo onder druk gezet dat ze met haar man, SP-kamerlid Ronald van Raak, verkaste.

Omdat niet onomstotelijk vast ligt of de mannen ook is gevraagd elders te gaan zitten, is er volgens het College sprake van discriminatie. “Een luchtvaartmaatschappij mag bij het aanbieden en verlenen van diensten geen onderscheid maken op grond van geslacht. Ook heeft een maatschappij de plicht te zorgen voor een discriminatievrije omgeving voor al haar reizigers.” Daarnaast is de discriminatieklacht die het echtpaar Van Raak naderhand indiende, niet goed afgehandeld.

'Geen onderscheid’

Dat laatste weerspreekt KLM. “We hebben de klacht ten tijde van het voorval zeer serieus genomen en ook intern onderzoek gedaan,” zegt de woordvoerder., “We zijn een luchtvaartmaatschappij voor iedereen en maken geen onderscheid tussen passagiers op welke grond dan ook.”

KLM heeft het de laatste tijd vaker aan de stok met toezichthouders. Onlangs tikte de Reclame Code Commissie KLM tot tweemaal toe op de vingers. De maatschappij beweerde ten onrechte dat er in haar economy comfortklasse extra beenruimte zou zijn. Ook was de maatschappij niet oprecht met reclame over het gebruik van biobrandstof.