KLM ontwijkt groeistop Schiphol met grotere vliegtuigen

De vliegtuigen voor dochter Cityhopper zijn een klap groter dan de toestellen waarmee de maatschappij nu binnen Europa vliegt. KLM bestelt direct 15 nieuwe vliegtuigen en neemt een optie op nog 20 toestellen. Woensdag tekende KLM het voorlopige koopcontract op de luchtvaartshow Le Bourget in Parijs.

Met de aankoop speelt KLM in op de toekomstige, in haar ogen beperkte groei op Schiphol. Omdat het aantal vluchten waarschijnlijk nog maar beperkt kan stijgen, gaat de maatschappij de capaciteit per vlucht flink verhogen. De vliegtuigen die nu worden besteld, kunnen eenderde meer passagiers vervoeren dan de grootste toestellen waarmee Cityhopper nu vliegt.

136 passagiers

De nu bestelde Embraers, de E2, zijn van de nieuwste generatie, die pas afgelopen jaar is gelanceerd. De toestellen kunnen in KLM-uitvoering 136 passagiers vervoeren, veel meer dan de honderd inzittenden van de E190 waarmee Cityhopper nu vliegt. Daarnaast vliegt Cityhopper ook nog met het kleine zusje, de E175, dat 88 stoelen telt. De eerste van vijftien bestelde toestellen moet al in 2021 worden afgeleverd, de laatste in 2023.

KLM Cityhopper ontving afgelopen jaar de laatste van haar 50 Embraers die de maatschappij de afgelopen elf jaar heeft aangeschaft. Daar moet er op korte termijn nog eentje bijkomen. De twintig opties zijn bedoeld om op termijn de oudste toestellen te vervangen, die nu elf jaar bij de maatschappij vliegen. KLM neemt door de bank genomen na 20 jaar afscheid van toestellen.

Zuiniger

De nieuwe toestellen zijn per passagier 30 procent zuiniger dan de E190’s waarmee KLM nu vliegt. “Het is het meest efficiënte en stilste straalvliegtuig op de markt,” zegt woordvoerder Guy Douglas van Embraer, “zowel voor omwonenden van Schiphol als voor inzittenden. Dat KLM, als een van onze belangrijkste klanten, nu al op een toestel dat pas twee maanden geleden is gecertificeerd overstapt, is een grote opsteker.”

De overeenkomst die woensdag werd gesloten betreft een intentie-overeenkomst, wat gebruikelijk is op luchtvaartshows. KLM wil nog met de timing van de order kunnen schuiven, aan de hand van de ontwikkelingen op Schiphol.

KLM Cityhopper is de grootste gebruiker van Embraers, mede de reden dat het Europese hoofdkantoor van de Braziliaanse vliegtuigfabrikant in Amsterdam is gevestigd. Embraer is sinds kort onderdeel van het Amerikaanse luchtvaartconcern Boeing.