KLM moet ruimte maken voor budgetvluchten naar New York

De Nederlandse maatschappij heeft op last van de Europese Commissie startrechten op Schiphol moeten afstaan aan de stuntprijsvlieger.



Norwegian gaat begin mei vier keer per week met een Dreamliner tussen Schiphol en New York JFK vliegen. De maatschappij schermt daarbij met prijzen vanaf 170 euro enkele reis.



De komst van Norwegian, dat al langer op Schiphol actief is met vluchten naar Scandinavische bestemmingen, is het gevolg van een vier jaar oude maatregel van de Europese kartelautoriteiten. Die oordeelden dat KLM en partner Delta Air Lines een te prominente positie hebben op het traject. Nog altijd is alleen rivaal United, met één vlucht per dag naar Newark, een serieuze concurrent.



Weinig animo

In 2015 bereikte de Europese Commissie een akkoord met KLM en Delta over de voorwaarden waaronder de twee start- en landingsrechten ('slots') op Schiphol moeten afstaan. Er was onder andere maatschappijen echter weinig animo om de vluchten over te nemen.



Norwegian, dat al Amerikaanse budgetvluchten vanuit dertien Europese steden uitvoert - waaronder Oslo, Londen, Parijs en Stockholm - was al jaren van plan ook Amsterdam aan dat lijstje toe te voegen.



De opdracht van Brussel aan KLM maakt het voor Norwegian nu mogelijk naar New York te pendelen zonder dat de maatschappij op Schiphol vliegrechten naar andere bestemmingen hoeft op te offeren.



Historische vliegrechten

Zelfstandige groei is voor de Noren op Schiphol nagenoeg onmogelijk, omdat de luchthaven aan haar groeigrenzen zit. KLM beschikt merendeels over historische vliegrechten, die normaliter niet kunnen worden afgepakt.



KLM heeft de benodigde rechten 20 december overgedragen. Volgens de maatschappij heeft Norwegian daar niet voor betaald. Dat is een flinke domper voor KLM, omdat schaarse slots veel geld waard kunnen zijn. Zo werden vorig jaar op het net zo volle London Heathrow vier slots verkocht voor 75 miljoen euro. Op Schiphol is handel in slots niet toegestaan.



Gevestigd in Ierland

Dat het in Olso gevestigde Norwegian nu profiteert, is opvallend, want Noorwegen is geen lid van de EU. Maar de maatschappij heeft daar al eerder een mouw aan gepast, door haar intercontinentale activiteiten op papier in lidstaat Ierland onder te brengen.



Dat kwam Norwegian al op veel kritiek van Europese en Amerikaanse vakbonden en luchtvaartmaatschappijen te staan omdat de Ierse luchtvaartregels buitengewoon losjes op het gebied van arbeidsrechten zijn.



Budgetimago

Of Norwegian KLM het met haar trans-Atlantische vluchten nu moeilijk zal maken, is twijfelachtig. Met drie vluchten en maximaal 1367 passagiers per week is de Noorse impact relatief klein. Verder moet blijken hoeveel mensen vallen voor het budgetimago, dat de Noren niet altijd waarmaken.



Wie handig boekt, kan voor 340 euro uit en thuis zijn, maar in sommige gevallen kan de prijs de prijs voor een enkele reis al oplopen tot 360 euro.