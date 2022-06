KLM-magazine Holland Herald zet Zuidoost binnenkort tóch op de kaart van Amsterdam

Orville Breeveld: ‘Alsof er in Zuidoost niets is wat een buitenlandse bezoeker van de stad zou kunnen interesseren.’ Beeld Lin Woldendorp

Orville Breeveld, gitarist en ondernemer, organiseerde onlangs From Southeast with Love, een avond in het Concertgebouw met muzikanten uit Zuidoost. Vooruitblikkend op dat evenement vertelde hij begin juni in Het Parool over het ontbreken van zijn geliefde stadsdeel op een kaart van Amsterdam in Holland Herald, het inflight magazine van KLM.

Breeveld toen: ‘Ongelooflijk toch? Het Muiderslot staat wel op de kaart, maar Zuidoost is gewoon weggelaten, een heel stadsdeel. Alsof we niet bestaan. Alsof hier niets is wat een buitenlandse bezoeker van de stad zou kunnen interesseren.’

De redactie van het tweemaandelijks verschijnende magazine nam de kritiek ter harte. Men vond dat Breeveld een goed punt had en er werd actie ondernomen. Waarschijnlijk staat al in het nummer dat in september in de stoelzakken van de vliegtuigen ligt een nieuwe kaart van de hoofdstad. Niet alleen Zuidoost wordt daaraan toegevoegd, maar ook het eveneens ontbrekende stadsdeel Nieuw-West.

Het Engelstalige Holland Herald, dat in het verleden overigens wel over het in Zuidoost georganiseerde festival Kwaku schreef, heeft een potentieel bereik van ruim twee miljoen passagiers.