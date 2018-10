KLM mag beschonken piloot ontslaan

Toen de bemanning zich op op 25 mei van dit jaar 's middags voorbereidde op de vlucht naar Amsterdam, bleek bij een alcoholcontrole van de Noorse autoriteiten dat de man te veel alcohol had gedronken. Een bloedtest gaf een uur later nog steeds een alcoholpromillage van 0,35. De toegestane hoeveelheid is 0,2 promille.



De man had de avond ervoor met collega's alcoholische drankjes genuttigd in een park vlakbij hun hotel. Daarna dronk hij in het hotel met enkele collega's nog een gekochte wodkafles bijna leeg.



Als verklaring voor zijn drankgebruik gaf de piloot dat hij ontspanning zocht vanwege zijn privéleven. Hij heeft een jong kind en zijn vrouw is van een tweede kind zwanger. Door de slechte balans tussen zijn werk en privéleven zouden vluchten nogal eens 'op het tandvlees' door hem worden volbracht.



De kantonrechter stelt KLM in het gelijk dat de piloot de veiligheid van de passagiers ernstig in gevaar heeft gebracht. De piloot heeft inmiddels een intakegesprek gehad met een verslavingskliniek in Voorthuizen.