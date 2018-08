KLM legt nieuw voorstel neer bij pilotenvakbond

De luchtvaartmaatschappij had tot vrijdag 09.00 uur de tijd om op een finaal bod van de pilotenbond in te gaan. Anders dan VNV had voorgesteld, tekende KLM niet bij het kruisje. Volgens ingewijden zou vooral op het punt van compensatie voor gewerkte uren in het verleden KLM het niet met de vakbond eens zijn.



Deze winter al lagere werkdruk

In eerste instantie stelde KLM voor om de werkdruk bij de vliegers vanaf september volgend jaar te verlagen. De tijd was onder meer nodig om piloten op te leiden. Daar ging VNV niet mee akkoord. Volgens het laatste voorstel zou, door de nodige ingrepen, de werkdruk naar verluidt al bij ingang van de aanstaande winterdienstregeling in oktober kunnen worden verlicht.



VNV was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.