KLM: ‘Krimpplan Schiphol in strijd met Europese en mondiale regels’

Ceo Marjan Rintel van KLM: ‘Krimp van Schiphol is uitgangspunt geworden zonder alternatieven te onderzoeken.’ Beeld ANP

Rintel: “Wij roepen al maanden dat we onze verantwoordelijkheid willen nemen, maar daar wordt onvoldoende naar geluisterd. We besteden miljarden aan nieuwe vliegtuigen, we investeren fors in duurzame vliegtuigbrandstof. Dat levert meer op dan krimp.”

De maatschappij gaat volgens Rintel de komende weken opnieuw op zoek naar kostenbesparingen om geld vrij te maken voor verdere investeringen in duurzaamheid. De maatschappij kan volgens de ceo zelfs een toekomstige investering in nieuwe vliegtuigen voor de lange afstand naar voren halen, zodat geluidsreductie en beperking van de CO 2- uitstoot sneller vallen te halen.

Geen perspectief

Maar juist voor zulke miljardeninvesteringen ontbreekt het perspectief in de krimpplannen, zegt ze. “Het kabinet heeft nog steeds geen geluidsgrenzen vastgesteld, geen vergunningen geregeld, geen vastomlijnde milieudoelen bepaald. Krimp is uitgangspunt geworden zonder alternatieven te onderzoeken. Dan sloop je het huis omdat de dakpannen loszitten, terwijl we de woning toekomstbestendig moeten maken.”

Minister Harbers gaf eerder aan vier tot vijf jaar nodig te hebben om dat allemaal te regelen. “Maar zonder enige toezegging. De vorige keer heeft het 15 jaar geduurd.”

Geen vertrouwen

Schiphol stemde woensdag wel in met krimp, onder voorwaarden. “Zij omarmen die 460.000 vluchten in de hoop dat het nieuwe vliegstelsel er snel komt,” zegt Rintel. “Maar daar hebben wij geen vertrouwen in. Dan is de stap naar verdere krimp zo gemaakt.”

Maar in de voorwaarden die de luchthaven stelt, vindt de luchthaven KLM aan haar zijde. “Ik proef dat ook Schiphol wil inzetten op het stimuleren van stillere en schonere vliegtuigen. Ook het inperken van de hoeveelheid vluchten met zakenjets op Schiphol is een van de mogelijkheden. Die veroorzaken veel geluidsoverlast voor omwonenden.”

Volgens KLM is de manier waarop het kabinet krimp wil doorvoeren, in strijd met nationale en Europese wetgeving en met internationale verdragen. “We zien dat onder andere de Verenigde Staten zich hier grote zorgen over maakt. Je mag als overheid niet zomaar slots innemen. En als je het vrije vervoer van goederen en personen wilt inperken, dan moet je van Europa aantonen dat dit de enige manier is om je doel te bereiken.”

Juist op donderdag kwam staatsagent Jeroen Kremers, die in 2020 door het kabinet bij KLM werd aangesteld als toezichthouder bij KLM toen de maatschappij zich voor noodhulp tot de overheid richtte, met zijn finale rapportage over de maatschappij.

Besparingen niet gehaald

Kremers is opnieuw kritisch op KLM die volgens hem onvoldoende bezuinigt en met loonsverhogingen voor al het personeel — ook de hogere echelons — de afspraken heeft geschonden. Daardoor is 250 miljoen euro aan besparingen niet behaald. Ook de komende jaren voldoet KLM volgens hem niet aan de afspraken

Minister Sigrid Kaag van Financiën spreekt tegen de Tweede Kamer van ‘een zorgelijk ontwikkeling’. KLM heeft volgens de minister de coronacrisis onvoldoende benut ‘om te komen tot structurele aanpassingen die nodig zijn voor herstel van de concurrentiepositie van de maatschappij.’

Rintel: “We zijn de staat ontzettend dankbaar en blij dat we het geld dat we konden lenen vorig jaar weer konden aflossen. Men is kritisch op onze kostenbesparingen, die we in 2021 en 2022 ruimschoots haalden. Ik ben het daar niet volledig mee eens. Wij staan in deze dure tijden ook voor de arbeidsvoorwaarden van onze medewerkers.””

Puinhoop Schiphol

“Natuurlijk moeten we structurele kostenbesparingen doorvoeren. Tegelijkertijd was met die puinhoop vorig jaar op Schiphol niets doen geen optie. We hadden vijfhonderd vacatures alleen al in de bagage- en vliegtuigafhandeling. We moesten met alle personeelstekorten op zoek naar mensen, bij bagage, op het platform, maar ook piloten. We hebben nu weer meer mensen nodig om klaar te zijn voor de zomer en reizigers de service te bieden die ze van ons mogen verwachten.

KLM liet vorige week al weten in april de mogelijkheid om gebruik te maken van staatshulp, inclusief daarbij behorende voorwaarden en de staatsagent, naar verwachting in april te zullen beëindigen.