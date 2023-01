KLM koopt weer nieuwe vliegtuigen in de strijd tegen overlast van Schiphol

Impressie van de Airbus A350F, de vrachtversie van de A350 (dus geen raampjes). KLM bestelt er vier van om oude Jumbo’s van Martinair te vervangen Beeld Airbus

Ze hadden nog wel een tijdje meegekund, drie van de vier Boeings 747 waarmee KLM-dochter Martinair vracht vanuit de hele wereld naar Schiphol vliegt, en omgekeerd. Maar KLM Cargo heeft er voor gekozen het kwartet in een keer te vervangen.

Niet, zoals gangbaar in de wereld van de luchtvracht, met verouderde omgebouwde passagierstoestellen, maar met de allernieuwste generatie vracht-Airbussen, de A-350F. Een toestel dat nog niet eens heeft gevlogen. “Ook om te laten zien dat we heel serieus zijn in onze duurzaamheidsambities,” zegt Adriaan den Heijer, topman van Air France-KLM Cargo.

Geluid

Het veel lagere brandstofverbruik, 40 tot 50 procent minder dan de 747’s die worden vervangen, en de veel lagere CO 2 -uitstoot (40 procent lager)) spelen volgens Den Heijer een belangrijke rol bij die keuze. “Maar geluid was de belangrijkste reden om voor de nieuwste generatie vliegtuigen te kiezen, ook gezien de gesprekken over de krimp van Schiphol.”

Oude vrachtjumbo’s staan steevast boven aan de lijst toestellen waarover door omwonenden van de luchthaven wordt geklaagd. De nieuwe Airbussen hebben niet alleen twee motoren minder dan de Boeings 747, de straalturbines zijn ook enkele generaties nieuwer. Per saldo levert dat naast milieuwinst volgens KLM ook de helft minder geluid op. De maatschappij zette drie jaar geleden al de passagiersversie van de Jumbo aan de kant.

Vlootvernieuwing

KLM betoogde eerder dat vlootvernieuwing veel meer effect voor milieu en omwonenden heeft dan de plannen van het kabinet om het aantal vluchten op Schiphol eind 2024 12 procent in te krimpen, zodat de luchthaven eindelijk binnen de afgesproken geluidsnormen blijft. Volgens de maatschappij komen investeringen in nieuwe vliegtuigen juist in gevaar als er minder gevlogen mag worden en er dus minder inkomsten zijn.

Eerder bleek al uit verkenningen dat de komst van nieuwe toestellen op Schiphol de afgelopen vijf jaar al 15 procent geluidsreductie heeft opgeleverd, een grotere afname dan met de krimpplannen van het kabinet wordt bereikt. Met de aanschaf van de nieuwe vrachttoestellen en de 100 Airbussen die KLM en Transavia vorig jaar voor passagiersvervoer in Europa hebben besteld, zal die afname van de geluidsproductie en milieu-uitstoot volgens KLM de komende jaren nog versnellen.

Den Heijer houdt zich op de vlakte over de mogelijke impact van krimp op de luchtvrachtactiviteiten. “Wij nemen de vrachtbelangen mee in de gesprekken met het kabinet. We blijven met deze investering onze positie bewaken, ook na 2030. En we willen dat Schiphol ook als vrachtluchthaven een belangrijke rol blijft spelen.”

Het vervoer van luchtvracht op Schiphol biedt volgens het CBS werk aan circa 16.000 mensen en is jaarlijks goed voor 1,8 miljard euro aan toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie, ruwweg een kwart van de totale bijdrage die de luchthaven levert.

Coronavaccins

Het gaat daarbij vooral om vervoer van goederen die snel op de plek van bestemming moeten zijn, zoals webwinkelpakketjes, elektronica, levende have en bederfelijke waren als groente en fruit, bloemen en medicijnen. Zo was Schiphol in coronatijd een van de belangrijkste knooppunten ter wereld voor het vervoer van coronavaccins.

“We vervoeren een groot deel van de cargo in de buik van passagiersvliegtuigen,” zegt Den Heijer. “Maar voor veel vrachtstromen, zoals renpaarden, machinerieën of grote hoeveelheden snijbloemen hebben we specifieke vrachtruimte nodig. Aparte vrachttoestellen geven ons ook de mogelijkheid om naar vrachtbestemmingen te vliegen die voor passagiers niet interessant zijn. Ze geven ons meer vrijheid.”

Alhoewel de nieuwe Airbussen iets minder vracht meenemen dan de Jumbo’s die ze vervangen, verwacht Den Heijer ook groei voor de vrachtactiviteiten van KLM. “Nieuwe toestellen zijn betrouwbaarder en kunnen intensiever worden ingezet.”

Airbus sneller beschikbaar

Met de aankoop kiest KLM, voorheen stamgast bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing, opnieuw voor diens Europese rivaal Airbus. “Op papier zijn de toestellen van beide fabrikanten heel goed maar de Airbus A350F is sneller beschikbaar dan zijn tegenhanger van Boeing. Het scheelt twee, drie jaar. Dat is waardevolle tijd vanwege de transitie die we doormaken naar een duurzamer vloot.”

Over de investering wordt niets gezegd. De vergelijkbare passagiersversie van de Airbus A350 kost naar verluidt 366,5 miljoen euro per stuk, wat de totale investering rond de 1,5 miljard euro zou brengen. Meestal worden daarop kortingen bedongen.

Besluiten over de plek van het onderhoud van de toestellen zijn nog niet genomen. Ook moet nog een keuze worden gemaakt of de vliegtuigen in KLM-kleuren of het rood/wit van Martinair gaan vliegen. Het eerste toestel wordt in het derde kwartaal van 2026 afgeleverd, de laatste in de zomer van 2027.