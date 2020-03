KLM kleedt vliegnetwerk verder uit

Beeld EPA

Zo zal de maatschappij vanaf 29 maart nog maar een keer per dag naar New York pendelen (normaliter tot drie keer per dag). Ook wordt het aantal vluchten naar Atlanta, een van de belangrijkste overstapvliegvelden voor vluchten binnen de VS, en het Canadese Toronto (dat als toegangspoort voor Canada fungeert) vanaf komende zondag teruggebracht naar drie per week. Ook vliegt KLM tot tenminste 4 mei nog maar twee keer per week naar bestemmingen als Curaçao, Chicago of Tokio.

Daarnaast zet KLM vluchten naar Delhi in India , Lima (Peru), Nairobi (Kenia), Taipeh (Taiwan) en Dubai door, maar vanwege reisrestricties op die bestemmingen wordt alleen vracht vervoerd in verder lege passagierstoestellen.

Overstapverbindingen

Binnen Europa wordt vooral gekeken naar het overeind houden van belangrijke overstapverbindingen, zoals naar London Heathrow en Parijs en wordt een deel van het Britse, Duitse en Scandinavische netwerk overeind gehouden. Ook overweegt KLM naar Rome, Barcelona en Madrid te blijven vliegen, ondanks de strenge restricties van de Italiaanse en Spaanse overheid.

Het is volgens de maatschappij niet gezegd dat passagiers kunnen rekenen op een vlucht, omdat veel landen waarheen nog wel wordt gevlogen, allerlei restricties hebben ingesteld.

Maandag voert de maatschappij haar laatste vlucht van en naar het Indiase Bangalore uit, vanaf dinsdag vervallen vluchten naar Sint Maarten, Washington en San Francisco. De maatschappij parkeert momenteel het merendeel van haar vliegtuigen op Schiphol.