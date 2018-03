KLM gebruikt podcasts in de strijd om naamsbekendheid

Podcasts werden rond 2004 populair met de opkomst van draagbare audiospelers als de iPod. De faam bereikte kort een hoogtepunt, waarna podcasts al snel werden overvleugeld door sociale media.



Heropleving

Maar met name in de VS beleeft de gesproken audio een heropleving, vooral in de politieke arena. Ook in Nederland keert de mediavorm voorzichtig terug met digitaal te beluisteren audioboeken (Storytel), recensies of voorgelezen krantenberichten (Blendle en NRC).



Netflix kijkt naar podcasts en ook Spotify en Apple haken aan op de opkomst.



"Toen iemand met het idee voor een podcast kwam, was mijn eerste gevoel ook dat die iets van jaren geleden waren," zegt Van Roode. "Maar podcasts keren juist weer terug, vooral in de VS."



Reisverhalen

"We wilden voor de inhoud op zoek naar iets wat dicht bij onze activiteit lag. Vanuit de luchtvaart was het logisch iets met reizen te doen. Maar niet vanuit onszelf, dan wordt het weer: KLM vertelt."



"We hebben gekozen voor bijzondere reisverhalen, van mensen die op reis onverwachts een buitengewone ervaring hebben meegemaakt die hun leven heeft veranderd. Zonder dat ze daar bewust op naar zoek waren."



Hoorspelen

"We belichten totaal niet dat deelnemers met KLM of zelfs maar met het vliegtuig hebben gereisd. Alleen voor de laatste aflevering van de serie zoeken we een KLM-reiziger met een bijzonder verhaal. De lat ligt best hoog, het moet geen 'hello, goodbye-verhaal' worden."



Volgens Van Roode betreft het echte verhalen, die verteld worden door de reizigers zelf. De podcasts zijn een soort hoorspelen geworden, waarbij een vertelstem de reizigers introduceert.



Merkbekendheid

Om de twee weken zet KLM een nieuwe Engelstalige aflevering online. Via een eigen podcastwebsite en de audiodiensten als Spotify, Apple en Google Play. Daarnaast komt de serie beschikbaar op het inflight amusementssysteem in KLM-vliegtuigen en in de media-app van de maatschappij.



Na de zesde aflevering gaat KLM de animo evalueren. "Het belangrijkste doel is dat de merkbekendheid en merkbeleving van KLM verbeteren. Dat gaan we echt niet alleen met een serie podcasts bereiken, maar ze voegen wel wat toe aan het beeld dat mensen over ons kunnen hebben, als innovatieve, digitaal geïnteresseerde luchtvaartmaatschappij."