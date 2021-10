KLM eert Tuschinski met Delfts blauw jeneverhuisje

Tuschinski werd op 28 oktober 1921 geopend. Beeld ANP

De 103 jaar oude luchtvaartmaatschappij presenteerde het porseleinen bouwwerk, gevuld met jenever van het Amsterdamse Bols, donderdag in de bioscoop die eind deze maand zijn honderdjarig jubileum viert.

De KLM-huisjes, die na elke intercontinentale vlucht worden uitgedeeld aan reizigers in de zakenklasse, zijn een overblijfsel van internationale luchtvaartafspraken uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Daarin werd vastgelegd dat luchtvaartmaatschappijen geen cadeautjes mochten geven om reizigers te trekken. KLM omzeilde dat door jenever in het Delfts blauwe porselein te stoppen; een afscheidsdrankje mocht immers wel.

Elk jaar een nieuw huisje

Aanvankelijk bracht de maatschappij de huisjes in series uit, waarbij de eerste exemplaren vooral Amsterdamse grachtenpanden uitbeeldden. Sinds de jaren negentig komt er elk jaar een nieuw huisje uit dat altijd op 7 oktober, de geboortedag van KLM, wordt onthuld.

In goede jaren deelt KLM rond de 850.000 huisjes uit, waarvan honderdduizend zonder alcohol vanwege religieuze restricties op bepaalde bestemmingen. Voor sommige reizigers vormen ze een verzamelobject.

Steevast wordt gezocht naar huisjes met een historische link. Zo werd in 2018, bij het honderdjarig bestaan van KLM, het eerste kantoorpand van de maatschappij in Den Haag uitgebeeld. Amsterdam is het beste vertegenwoordigd, met nu 41 huisjes. De laatste keer dat de maatschappij een Amsterdams pand afbeeldde was in 2014 toen de jubilerende Heinekenbrouwerij werd vereeuwigd.

De in Nederland ontworpen huisjes kwamen aanvankelijk ook uit Delft, maar worden al jaren in China gefabriceerd. Twee maanden geleden nam Delftsblauwpionier Royal Delft zoete wraak door in een mum van tijd een in dezelfde sfeer uitgevoerde Johan Cruijff Arena uit te verkopen.

KLM Huisje 102: Tuschinski Beeld KLM

100 jaar Tuschinski

Tuschinski bestaat op 28 oktober honderd jaar en dat wordt gevierd met diverse activiteiten. Zo zijn er de komende maand de nodige filmklassiekers te zien, waaronder gerestaureerde Charlie Chaplinfilms, La Vita è Bella, Pulp Fiction, Soldaat van Oranje en Turks Fruit. In een audiotour gaan mensen terug in de tijd met oud-portier Fritz, die in 1921 op het bordes stond van de bioscoop. Ook verschijnt er een jubileumboek van freelance filmjournalist Robbert Blokland en begint de theatertour van René Mioch in Tuschinski.

Oprichter Abraham Tuschinski begon het theater een eeuw geleden als ‘lustoord, een oase van luxe en genot toegankelijk voor iedereen’, aldus Pathé, die de bioscoop inmiddels 25 jaar in beheer heeft. Het gebouw in het centrum van Amsterdam geldt als architectonisch hoogstandje, met zijn unieke combinatie van Amsterdamse School, jugendstil en art deco.