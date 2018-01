KLM draait schrappen extra bemanningslid terug

Cabinepersoneel krijgt daarnaast een loonsverhoging van 3,4 procent, de eerste in vijf jaar. Dat is vrijdagnacht afgesproken met de grootste vakbond van cabinepersoneel, VNC. Die legt het akkoord donderdag met een positief advies voor aan haar leden.



Dat KLM tot nu weigerde de ingreep, waarmee de maatschappij jaarlijks 18 miljoen euro bespaart, terug te draaien, was voor de rivaliserende bond FNV Cabine de reden om voor aanstaande maandag een staking uit te roepen.



"Het is duidelijk dat onze stakingsoproep flink wat druk op de ketel heeft gezet," zegt bestuurder Birte Nelen van FNV. "De cao is al sinds april 2016 verlopen en nu is KLM opeens wel bereid om een akkoord te sluiten."



Staking

Of die actie doorgaat nu de maatregel van tafel is en KLM belooft deze ook niet meer in te kunnen voeren, is ongewis. FNV neemt daarover zondagochtend een besluit. VNC en KLM roepen de bond op de staking te schrappen.



Hoe KLM met de toezeggingen die vrijdagnacht zijn gedaan haar bezuinigingsdoelen zal halen, is nog niet duidelijk. De maatschappij wil niet inhoudelijk op het akkoord ingaan, tot dit definitief is goedgekeurd.



KLM was lange tijd bereid om maatregelen terug te draaien, zo lang er maar alternatieven in de plaats zouden komen. Met kostenbesparingen wil KLM geld vrijspelen voor investeringen, onder meer in vloot en personeel.



26 passagiers

Naast het terugdraaien van de cabinemaatregel, ziet de maatschappij in het cao-akkoord ook af van het voorstel om op lange vluchten met nog maar één leidinggevende te gaan vliegen. Wel krijgt de purser, de nummer twee aan boord, er taken bij in economy class.



Waar stewards en stewardessen in het vervolg maximaal 52 passagiers onder hun hoede krijgen (nu soms bijna 60) gaat de purser 26 passagiers bedienen. Tot nu was de functie vrijgesteld van bediening, zodat de purser kon bijspringen. Wel wordt de bediening in economy aangepast, zodat de werkdruk lager wordt. Wat dat betekent voor de passagiers is onduidelijk.



Vier cabineleden

Ook is afgesproken dat op alle Europese vluchten van KLM standaard vier cabineleden werken. Nu waren dat in de 'kleinste' toestellen met 142 passagiers vaak drie medewerkers. De cao geldt niet voor dochter KLM Cityhopper dat met toestellen tot 100 inzittenden vliegt, maar daar staan onderhandelingen in pauzestand in afwachting van het resultaat bij het moederbedrijf.



Het cao-akkoord, dat loopt van 1 januari 2016 tot 1 juli 2019 betekent dat de cabinebemanning nog geld tegoed heeft: over de eerste elf maanden van 2016 1 procent loonsverhoging, vanaf 1 november nog eens 1,5 procent. Februari 2019 volgt dan nog eens een procent.



Vertrekregeling

Onduidelijk is nog of er ook afspraken zijn gemaakt over een hogere winstdeling, die eerder wel aan piloten en grondpersoneel werd gegund in ruil voor bezuinigingen.



Daarnaast komt er ook voor cabinebemanning een vrijwillige vertrekregeling en een aangepaste pensioenregeling. Wie tot tien jaar voor het pensioen korter gaat werken, behoudt de oorspronkelijke pensioenopbouw.



Bij de piloten en het grondpersoneel van KLM, gaat nu alweer de volgende cao-ronde van start. Als daarin afspraken worden gemaakt over verdere salarisverhoging, dan kunnen die tussentijds ook in de cabine worden doorgevoerd.



Piloten

De piloten van KLM bereiden inmiddels zelfs acties voor, nu voorbereidend overleg over hun nieuwe cao - die 1 januari afliep - in het slop zit. Struikelblok nu is dat KLM afspraken wil maken voor meerdere jaren, vliegersverbond VNV wil alleen bezuinigingsafspraken voor een periode van een jaar maken, om in die periode definitieve afspraken te maken.



De vliegers leverden in hun vorige driejarige cao al fors in, door meer vlieguren te maken tegen hetzelfde salaris en een verhoging van de pensioenleeftijd te slikken naar 58 jaar. Ze dachten daarvoor in ruil meer zeggenschap bij en een aandelenbelang in moederbedrijf Air France-KLM te krijgen. Beide afspraken zijn volgens VNV niet of onvolledig nagekomen.



De actiedreiging is vooral bedoeld het overleg, dat vorige week is begonnen, onder druk te zetten. Bij zustermaatschappij Air France dreigt donderdag al een pilotenstaking, vanwege een arbeidsconflict.



Ook bij KLM-dochter Transavia rommelt het. Bij Transavia zitten de vliegers nu een jaar zonder lopende cao. Ook bij de KLM-dochter spelen bezuinigingsplannen waarin vliegers bond VNV zich niet kan vinden.



Lees ook: KLM-actievoerders: 'Het is een ren-je-rotshow geworden'