KLM denkt na over vertrek uit Amstelveen

Dat bevestigt een woordvoerder van KLM, na een bericht van RTV Amstelveen.



In de Amstelveense gemeenteraad is woensdagavond in een debat over bouwlocaties het KLM-terrein langs snelweg A9 als optie genoemd. KLM is daar sinds 1971 gevestigd met haar hoofdkantoor en dependance De Roemer.



De maatschappij is de afgelopen jaren gereorganiseerd. Het gebouw dat inclusief de grond eigendom is van de luchtvaartmaatschappij, zou daarop aangepast moeten worden. Een andere optie is verhuizing naar een nieuw onderkomen op Schiphol-Oost, dat dan wordt gehuurd.