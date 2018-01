KLM blij met plannen voor schoon en stil vliegverkeer

Wel moeten plannen om onnodig vliegverkeer van Schiphol te weren volgens de maatschappij krachtig worden doorgezet.



Donderdag kondigde minister Cora van Nieuwenhuizen van Luchtvaart in de Tweede Kamer aan dat ze wil onderzoeken of het mogelijk is vanaf 2020 start en landingsrechten op Schiphol ('slots') bij voorrang toe te wijzen aan vluchten met de nieuwste generatie vliegtuigen.



KLM heeft de afgelopen jaren meer dan een miljard euro uitgegeven aan zulke vliegtuigen. Zo zijn de Fokkers van KLM Cityhopper vervangen door Embraers 175 en 190. Gisteren ontving de maatschappij gisteren haar elfde Boeing 787 Dreamliner, het type dat sterk verouderde toestellen als de MD11 en de Boeing 747 vervangt.



Dreamliners

De komende drie jaar ruilt de maatschappij ook haar nieuwste Jumbo's in voor Dreamliners. KLM riep de politiek al eerder op die vervanging te laten meewegen in de groeiplannen van Schiphol na 2020. Zo moet de luchtvaart meer kunnen groeien, door de milieuwinst en daling van geluidshinder die door de inzet van de nieuwste vliegtuigtypes ontstaat.



Volgens cijfers van Schiphol is het aantal bewoners rondom Schiphol die 'ernstige hinder' ondervinden van vliegtuiglawaai mede door de inzet van stiller elviegtuigen gedaald tot 117.500, veel minder dan de 166.500 waarmee to nu werd gerekend.



"We juichen toe dat de minister belangrijke stappen wil zetten in de duurzaamheid van de luchtvaart," reageert een KLM-woordvoerder op de plannen van de minister. "We investeren veel in de verduurzaming van onze activiteiten. Door vlootvernieuwing, gewichtsbesparing en efficiënte vluchtuitvoering streven wij ernaar onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk terug te dringen."



Eindhoven

"Wel is het belangrijk dat het selectiviteitsbeleid wordt uitgevoerd, zoals is afgesproken in het Aldersakkoord en de luchtvaartnota." Dat beleid bepaalt dat alleen vliegverkeer dat iets toevoegt aan het netwerk van Schiphol, ruimte mag krijgen op de luchthaven. Vakantievluchten zouden naar regionale vliegvelden Eindhoven en Lelystad moeten verhuizen om daarvoor op Schiphol meer ruimte te maken.



KLM maakt zich al langer kwaad over de in haar ogen te lakse toelating van allerlei vluchten op Schiphol die niet bijdragen aan het netwerk, waardoor de luchthaven sneller dan gepland aan zijn groeigrens van 500.000 vluchten zit. "Dus: welk verkeer voegt iets toe aan de economie en werkgelegenheid en is mainport gebonden verkeer en welk niet."