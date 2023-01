KLM bestelt nieuwe vrachtvliegtuigen die herriemakers van Martinair vervangen

Impressie van de Airbus A350F, de vrachtversie van de A350 (dus geen raampjes). De vier nieuwe vrachtvliegtuigen komen van Airbus in plaats van van Boeing, en hebben twee in plaats van vier motoren. Beeld Airbus

Vrachtdochter Martinair vliegt momenteel met verouderde Boeing 747’s luchtvracht over de wereld. De toestellen zijn aan het einde van hun levensduur en moeten voor 2027 zijn vervangen.

Daarvoor breekt de KLM Groep opnieuw met de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing, waar het decennialang kind aan huis was. De nieuwe vrachtvliegtuigen komen van Airbus. Het gaat om de vrachtversie van het nieuwste type toestel van de Europese vliegtuigfabrikant, de A350F. De eersteling wordt in de tweede helft van 2026 op Schiphol verwacht.

Geen vier maar twee motoren

De nieuwkomers worden, net als hun voorgangers, gestationeerd op Schiphol, maar vliegen de hele wereld over. In tegenstelling tot de Jumbo’s die worden vervangen heeft dat toestel geen vier, maar twee motoren. Die zijn bovendien vele generaties nieuwer.

Die combinatie zorgt er volgens KLM voor dat de nieuwe vrachtvloot niet alleen veel zuiniger, maar ook veel stiller is en veel minder CO₂ uitstoot. De Boeings 747 staan steevast bovenaan de lijst van toestellen waarover door omwonenden veel wordt geklaagd.

366,5 miljoen euro per stuk

Vorig jaar al kocht KLM 100 nieuwe toestellen bij Airbus die verouderde Boeings 737 vervangen, waarmee KLM en Transavia in Europa vliegen.

Financiële details over de nieuwe aankoop, die door moederbedrijf Air France-KLM gecombineerd wordt met de aankoop van drie vliegtuigen in de passagiersversie voor Air France, worden niet bekend gemaakt. Volgens de laatste bekende gegevens kost de passagiersvariant van de Airbus A350-1000 per stuk 366,5 miljoen euro, maar maatschappijen bedingen vaak flinke kortingen.