KLM beperkt ticketverkoop zomer, mikt op overstappers

Vorige week maakte Schiphol bekend deze zomer het aantal vertrekkende reizigers fors te beperken om een nieuw drukte-infarct als in de meivakantie te voorkomen. In juli blijven hierdoor gemiddeld 13.500 passagiers per dag aan de grond. Op het dozijn ‘donkerrode dagen’ rond en in weekends zullen nog veel meer mensen thuis moeten blijven.

Maandag wordt via de onafhankelijke slotcoördinator, die de starts en landingen op Schiphol verdeelt, duidelijk om welke aantallen het gaat en in hoeverre er vluchten geschrapt moeten worden. De maatregelen gaan op 7 juli in. Volgens de luchthaven duren ze tot eind juli, maar Schiphol blijkt de benodigde toestemming voor de capaciteitsbeperking tot 28 augustus te hebben aangevraagd. Hoe er in augustus wordt ingegrepen, wordt begin juli bepaald.

Niet grootschalig annuleren

KLM, veruit de grootste gebruiker van het vliegveld, gaat er niet van uit dat ze vanwege de ingreep van Schiphol grootschalig vluchten moet annuleren. “Het beperken van het aantal lokaal opstappende passagiers staat niet automatisch gelijk aan het schrappen van vluchten,” zegt een woordvoerder. “En we vliegen waarschijnlijk niet leger. De mix tussen transferpassagiers en lokaal opstappende reizigers verandert gewoon tijdelijk.”

KLM draagt wel haar gevraagde steentje bij aan de reductie van reizigers in de vertrekhallen. “Wij denken met het beperken van de verkoop van nieuwe tickets vanaf Schiphol deze zomer te voldoen aan de gevraagde reductie van het aantal reizigers dat op de luchthaven instapt. We verwachten niet dat we grootschalig bestaande boekingen moeten annuleren.”

Schiphol liet bij de bekendmaking van de plannen vorige week al weten dat transferreizigers, die op de luchthaven van de ene vlucht uit het buitenland overstappen op de andere, ongemoeid kunnen blijven. Bij overstappende reizigers, een derde van de in totaal 60 miljoen reizigers die dit jaar op Schiphol worden verwacht, is er volgens operationeel directeur Patricia Vitalis nauwelijks sprake van problemen. Het merendeel van de transferpassagiers en hun handbagage is al op de plek van vertrek gecontroleerd of ondergaat dat bij aankomst op de eindbestemming , zodat dat niet nog eens op Schiphol hoeft te gebeuren. Wel moet van een klein deel van de overstappers het paspoort nog worden gecontroleerd.

Ticketverkoop aan banden

KLM heeft het voordeel dat het merendeel van haar passagiers op Schiphol overstapper is. Elke intercontinentale KLM-vlucht bestaat gemiddeld voor 70 procent uit transferpassagiers.

De meeste andere maatschappijen, waaronder KLM-dochter Transavia, zijn afhankelijk van reizigers die op het vliegveld instappen. Net als het moederbedrijf heeft de maatschappij de verkoop van resterende vliegtickets deze zomer drastisch teruggebracht. Desondanks gaat Transavia, dat ook veel vakantiegangers van touroperators vervoert, ervan uit dat ze ook vluchten moet schrappen.

Easyjet, de nummer drie op de luchthaven, weet nog altijd niet of het ook vluchten moet annuleren omdat het aantal passagiers wordt beperkt, of dat de vluchten van de maatschappij deze zomer leger zullen vertrekken. Verplaatsen naar regionale luchthavens is voor de Britten praktisch niet haalbaar.

“We wachten verdere details af om te kunnen beoordelen wat dit betekent voor onze operatie op Schiphol,” laat een woordvoerder van de budgetmaatschappij weten. “Voordat we wijzigingen doorvoeren, zijn eerst gedetailleerde instructies nodig van de slotcoördinator.”

Vakantiemaatschappij TUI wacht de definitieve ingreep maandag af, als duidelijk wordt hoeveel vluchten er geschrapt moeten worden. Corendon schrapt of verplaatst een kwart van haar vluchten vanaf Schiphol, onder meer naar Rotterdam en Duitse luchthavens. Maar beide reisorganisaties zijn naast eigen vluchten, sterk afhankelijk van KLM en Transavia waar tienduizenden klanten mee moeten vliegen.