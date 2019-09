KLM-baas: stakingen kostten enkele miljoenen

Stakend KLM-personeel op luchthaven Schiphol. Beeld ANP

Cao-onderhandelingen tussen de luchtvaartmaatschappij en vakbonden zitten al een tijd vast en mondden eerder deze maand uit in een reeks werkonderbrekingen.

Elbers betreurt de klap die de reputatie van de luchtvaartmaatschappij oploopt als vluchten door acties niet doorgaan. “De klantwaardering gaat flink omlaag bij stakingen. Veel meer dan bij weersomstandigheden. Als je vlucht gecanceld wordt en je ziet dat het buiten sneeuwt heb je daar meer begrip voor,” zegt Elbers tijdens een gesprek met journalisten op golftoernooi KLM Open.

Nieuwe staking

Drie bonden, VNC, FNV Cabine en FNV Grond, lieten na een onderhandelingsronde vrijdag weten niets te zien in het eindbod dat KLM heeft gedaan op het vlak van loon en de looptijd van nieuwe arbeidsovereenkomsten. FNV is van plan volgende week opnieuw een staking van vier uur te organiseren.

“Acties helpen uiteindelijk niemand,” verzucht Elbers. Zijn hoop was dat er dit weekend een akkoord met alle bonden zou liggen. Hoe lang de patstelling met cabine- en grondpersoneel nog zal duren, durft hij niet te zeggen.

Desondanks spreekt Elbers van vooruitgang in de onderhandelingen. “We hebben veel gesprekken gehad en daar heel veel energie in gestopt,” zegt hij. Dat vijf van de acht bonden waarmee KLM onderhandelt nieuwe toezeggingen van het bedrijf niet hebben afgewezen, vindt hij dan ook een mooi resultaat. “Ik hoop dat we er met de andere drie ook uit gaan komen.”