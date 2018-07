Klinkers of asfalt op de Weesperzijde? 'Er ís geen keuze'

Er ís geen keuze: de afspraak is dat het asfalt wordt. Ongeacht de uitkomst Jeroen Verhoef

En dus werden bewoners en weggebruikers opgeroepen mee te denken over de herinrichting. Het was de lont in het kruitvat. De Fietsersbond is fanatiek tegenstander van 'zo'n rammelstrook' en heeft de hakken stevig in het zand gezet.



Jeroen Verhoef van de bond heeft er geen goed woord voor over. "Ze proberen het gewoon. Terwijl de afspraken duidelijk zijn: als in een straat veel wordt gefietst, wordt asfalt gelegd. Alleen in de binnenstad, in Unescogebied, mogen daar uitzonderingen op worden gemaakt."



De oproep van het stadsdeel om mee te praten over klinkers of asfalt verbaast de Fietsersbond dan ook hogelijk, zegt Verhoef. "Er ís geen keuze: de afspraak is dat het asfalt wordt. Ongeacht de uitkomst."



Nut

Oost wil niet op de zaken vooruitlopen, zegt een woordvoerder. "We hebben heel veel reacties gehad, wel 250. Daarbij gaat het niet alleen om ja of nee tegen klinkers, mensen hebben allerlei suggesties gedaan. Na de vakantie nemen een beslissing."



Deze strijd speelt ook op andere plaatsen, zegt Verhoef. "Neem de Paleisstraat of de Nieuwezijds Voorburgwal. Er wordt veel geklaagd over de ondergrond waarvoor de gemeente kiest. In de Paleisstraat hebben wij geprotesteerd tegen keitjes, maar we hebben ons verlies genomen. Dit is echt een stammenstrijd."



Dat wordt ontkend door een woordvoerder van de gemeente. "Wij herkennen ons niet in dat beeld. Op belangrijke fietsroutes is het beleid in principe rood asfalt te leggen. Maar er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als het behoud van het historische karakter een rol speelt. Het is zeker niet zo dat het gemeentelijk beleid is om asfalt te vervagen door klinkers."



Klinkers hebben ook nut, aldus de woordvoerder. "Het is ook beleid om bij normale 30 kilometerstraten in principe klinkers te gebruiken, vanwege de herkenbaarheid, maar ook in verband met de remming van de snelheid van het autoverkeer."