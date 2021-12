Kliniek Inforsa voor tbs’ers kan door dankzij verhoging vergoedingen

De binnenplaats van tbs-kliniek Inforsa. Beeld Tammy van Nerum

Vorig jaar dreigde nog een verkoop vanwege een verlieslatende financiering. “We zijn blij dat we de locatie op de Duivendrechtsekade kunnen behouden,” zegt Dick Veluwenkamp, bestuursvoorzitter van koepelorganisatie Arkin, waaronder Inforsa valt. “Zo kunnen we de juiste zorg voor in een goede omgeving blijven geven.”

Bij Inforsa worden zo’n dertig mensen behandeld met een tbs-maatregel. Ongeveer veertig anderen worden behandeld op grond van een lichtere, strafrechtelijke maatregel. Meestal gaat het om geweldsdelicten die in psychotische toestand zijn gepleegd.

Niet te handhaven

Ook behandelt Inforsa zo’n negentig patiënten met psychiatrische stoornissen en zeer ontwrichtend gedrag. Ze zijn niet te handhaven in andere klinieken of de maatschappij. Ze krijgen ze een zeer intensieve en gestructureerde behandeling met intern verblijf. De behandeling kan jarenlang duren en kost per jaar meer dan 200.000 euro per patiënt. Er komen patiënten uit heel Nederland.

Inforsa maakte van 2017-2020 zo’n acht miljoen euro verlies. Vorig jaar sprak Veluwenkamp daarom het voornemen uit om de kliniek binnen drie jaar te verkopen om grotere verliezen te voorkomen. Eerder voerde Arkin al een rechtszaak voor een kostendekkende vergoeding.

“Je kunt iemand niet voor 90 procent behandelen,” zei de toenmalige directeur behandelzaken Melina Rakic vorig jaar. “Want daarmee torn je aan de veiligheid van de maatschappij en aan de veiligheid van onze medewerkers. We doen het helemaal, of we doen het niet.”

Dit jaar is de financiële situatie echter sterk verbeterd. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de behandelvergoedingen verhoogd. Ook het Zorgkantoor gaat meer betalen voor extra zware patiënten van Inforsa, die vrijwel altijd op last van de rechter worden behandeld. Arkin heeft vertrouwen in een duurzame financiering in de toekomst en wil de locatie aan de Duivendrechtsekade daarom behouden.

“De Duivendrechtsekade is een unieke locatie in de regio Amsterdam,” aldus een voorlichter. “Het heeft de juiste voorzieningen zoals veel buitenruimte, goede sportvoorzieningen en veel creatieve ruimtes die ondersteunend zijn aan het herstel van cliënten. Dit alles om ze veilig terug te laten keren in de maatschappij.”