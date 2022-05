Kliniek in West voor patiënten met ernstige psychische problemen gesloten: ‘Dit had voorkomen kunnen worden’

In de KIB werden mensen met ernstige psychiatrische problemen bijgestaan. Beeld Getty Images

Dat meldt een voorlichter van Arkin, de koepelorganisatie waar ook Jellinek, de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam en Mentrum onder vallen. Een deel van de psychiatrische patiënten is ondergebracht bij andere klinieken van Arkin, anderen vonden een behandelplek buiten Amsterdam.

De sluiting van de KIB is snel verlopen. Er was een periode van zo’n drie maanden voor uitgetrokken, maar binnen een maand was het een feit. Die snelheid hangt samen met het gevaar dat ontstaat bij gebrek aan personeel, hoofdoorzaak van de sluiting, aldus Arkin. Ook de kwaliteit van de zorg holt achteruit bij een gebrek aan behandelaren en begeleiders.

Uit het hele land

In de KIB verbleven patiënten uit het hele land; het was geen Amsterdamse populatie. De kliniek is in het leven geroepen om reguliere klinieken te ontlasten die hun patiënten niet meer aankonden. Na een kortdurende, intensieve behandeling was het de bedoeling dat mensen voldoende zijn hersteld om terug te keren naar een reguliere kliniek, die een lager zorgniveau kent.

In de KIB werden mensen met ernstige psychiatrische problemen bijgestaan. Vaak gaat het om mensen met een vroegkinderlijk trauma en een combinatie van diagnoses: bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis, psychose-gevoeligheid, middelenmisbruik en een verstandelijke beperking.

“Het is een heftige doelgroep, waarbij automutilatie, suïcidaal gedrag en agressief gedrag geregeld voorkomen,” zo zei Floor van Dijk, psychiater en bestuurder van koepelorganisatie Arkin eerder. “Er is soms ook sprake van agressie naar professionals.” In Nederland zijn ongeveer 170 klinische bedden voor mensen die in aanmerking komen voor een ‘kliniek intensieve behandeling’.

Dienstverbanden opgezegd

Arkin wees eerder al op het gebrek aan zorgverleners als oorzaak voor de sluiting van de KIB in West. Dat wordt herhaald door minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) in een recent antwoord op Kamervragen Attje Kuiken (PvdA) en Lisa Westerveld (GroenLinks): “De instelling heeft mij laten weten dat recent gelijktijdig een aantal zorgverleners hun dienstverband heeft opgezegd,” zo staat in een brief van gisteren.

Een anonieme oud-werknemer zei eerder dat sprake was van mismanagement. “De leiding had beter moeten luisteren naar de werkvloer. Door goede, vaste krachten een wat hoger salaris en daarmee meer waardering te geven had de sluiting kunnen worden voorkomen.”