Klimtoestel Aldo van Eyck gered en onthuld

Van Eyck vond het belangrijk dat ouders betrokken werden bij het spel van hun kinderen

In Amsterdam bestonden destijds alleen afgesloten speeltuinen, beheerd door speeltuinverenigingen. Kinderen moesten lid zijn om er te mogen spelen. In de woonbuurten zelf waren niet of nauwelijks speelvoorzieningen. Van Eyck gooide het over een andere boeg.



Succes

Voor het vrij toegankelijke Bertelmanplein ontwierp hij een breedgerande betonnen zandbak met afgeronde hoeken, waarin hij vier ronde stenen en een klimboogje plaatste. Naast de zandbak stonden drie duikelrekjes; het plein werd begrensd door bomen en vijf zitbanken - Van Eyck vond het belangrijk dat ouders betrokken werden bij het spel van hun kinderen.



De speelplaats werd een succes. Het besef dat kinderen licht, lucht en ruimte nodig hadden, en het pleidooi voor een meer ontspannen manier van opvoeden, zoals bepleit door de Amerikaanse kinderarts Benjamin Spock, gaf hem vervolgens alle ruimte om nieuwe speelplaatsen in te richten. In de dertig jaar die volgden ontwierp Van Eyck 860 speelplaatsen.



