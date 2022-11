Klimproof en niet gevaarlijk voor dieren: het zijn de extra uitdagingen die Amsterdam Light Festival zo bijzonder maken

Op 1 december start het Amsterdam Light Festival en de opbouw van de kunstwerken is in volle gang. Sommige installaties zijn al zo goed als af, maar andere zijn voor projectmanager Joanne de Roest nog een ‘klein hoofdpijndossier’.

“Ik rook alleen tijdens de opbouwfase,” zegt Joanne de Roest (52) terwijl ze haar aansteker zoekt. Als projectmanager van het Amsterdam Light Festival (ALF) werkt ze het hele jaar fulltime aan het evenement. Ze staat bij de opbouwbasis van het festival; een verzameling tenten en containers op de Oosterdokskade. Het is er een komen en gaan van bakwagens met betonblokken en mensen die met onderdelen van installaties sjouwen.

Al het hele jaar werkt een groep medewerkers achter de schermen aan de elfde editie van het festival. In aanloop naar de opening, op 1 december, zijn de voorbereidingen nu ook op het stadstoneel te zien. Bij de Magere Brug wordt aan ijzeren lichthouders gesleuteld en op het Entrepotdok worden schroeven in een levensgrote knikkerbaan gezet. Voor het Amstel Hotel moet een installatie nog op de juiste plek worden gelegd. Bij de Montelbaanstoren worden spots met blauw licht in het donker getest.

In een tent op de festivalbasis concentreert een groepje technici zich op lampjes en draden. De Roest houdt vanuit haar eigen container het overzicht. “Deze periode is het spannendst: nu moet het gebeuren.”

Het is de eerste keer in drie jaar dat het festival op een normale manier door kan gaan. Tijdens de vorige twee edities lieten de coronamaatregelen geen boottochten en rondleidingen toe. “We mochten de kunstwerken plaatsen onder het mom van straatverlichting,” zegt De Roest. “Heel leuk, maar daardoor hadden we geen inkomsten.” Met behulp van donaties van bezoekers en een noodfonds van de gemeente kon het festival dit jaar toch plaatsvinden. Het thema deze editie is Imagine Beyond. De organisatoren willen met twintig lichtkunstwerken, opgesteld in en langs de wateren, de verbeelding van bezoekers prikkelen.

Groene stroom

Het organiseren van een kunstroute, dwars door de stad, stuit op een hoop uitdagingen. Kunstwerken moeten bestand zijn tegen windkracht 10, niet op drift raken en mogen geen gevaar vormen voor vogels of andere dieren. De organisatoren moeten de installaties beschermen tegen klimmers, en woonbootbewoners tegen pottenkijkers. Ook mogen ze tijdens de opbouw niet zomaar het dagelijks verkeer blokkeren – er wordt dan ook zoveel mogelijk vanaf het water gewerkt.

Op vervuiling en klimaatbelasting wordt extra gelet. Zo is de organisatie dit jaar overgestapt op digitale routekaarten en worden er zoveel mogelijk zuinige lampen en groene stroom gebruikt. “We verbruiken net zoveel als zes gemiddelde huishoudens in een jaar.” Volgens De Roest scheelt het dat ze vooral werken met fysieke installaties, en zo min mogelijk met energie-slurpende projecties. Het grootste verbruik zit volgens haar in het transport van onderdelen en de internationale kunstenaars die worden ingevlogen. “Daarom communiceren we zoveel mogelijk op afstand met ze, via filmpjes en videobellen.”

Lichtkunstenares Tamar Frank (48) is op donderdagavond wel naar haar kunstwerk bij de Montelbaanstoren aan de Oudeschans gekomen voor een laatste lichttest. Vanuit de monumentale verdedigingstoren zijn stroken van neongele visdraden gespannen tot aan de omliggende grachten. Met behulp van spots met blauw licht aan de uiteindes zouden ze als zoeklichten over het grachtenkruispunt moeten stralen, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt.

Paarse woonkamer

Voor vergelijkbare kunstwerken spande Frank de draden eigenhandig, maar dat was bij deze uitvoering niet mogelijk. “Waar mijn voorgaande werken tot tien meter lang waren, reikt hier de langste strook honderd meter ver.” De technisch leider van het kunstwerk ontwikkelde een speciaal systeem van latjes om de afstand van toren tot gracht te kunnen overbruggen. Ze testten het eerst succesvol op een weiland en het leek ook in de stad goed uit te pakken. De enorme schaalvergroting brengt nu een nieuwe uitdaging: de draden volledig belichten. Frank is gespannen. “Het is de laatste test voor het festival begint.”

De weersomstandigheden voor de lichttest zijn niet gunstig: het miezert en het is bewolkt. De wind suist door de draden, wat een zacht fluitend geluid oplevert. Een heldere nacht kan volgens de ALF-medewerkers een groot verschil maken. “Nou ja, dan kan het alleen maar mooier worden,” zegt Frank. Ondertussen probeert de technisch leider een strook blue light-lampen vanaf de kade op het middelste deel van de draden te richten. Het is een hoop gesleutel met snoeren, stopcontacten en de juiste positionering.

Net als de spots effect lijken te hebben, komt een bezorgde buurtbewoner zich melden. De lichten schijnen aan de overkant de huizen in, zijn hele woonkamer is ineens paars gekleurd. De technisch leider stelt hem gerust: “Het is makkelijk op te lossen, we zijn dit soort obstakels wel gewend.” Volgens De Roest zijn het de extra uitdagingen die het Amsterdam Light Festival zo bijzonder maken: “We spelen niet alleen met licht, maar ook met water en monumenten midden in een bruisende stad.”

De kunstwerken van de elfde editie van het Amsterdam Light Festival zijn van 1 december tot en met 22 januari te zien. Meer informatie op www.amsterdamlightfestival.com