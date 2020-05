Klimmuur gesloten na korte opening: ‘Wij sporten in de buitenlucht’

Klimmuur Centraal. Beeld Google Street View

Buitensporten is toegestaan, terwijl tot 1 september binnensporten verboden is. Met een handige list probeerde Klimmuur Centraal die regeling te omzeilen. “Wij sporten in de buitenlucht,” zegt bedrijfsleider Martijn van Dam. “Het is niet geniepig bedoeld. Het dak was open en een deel van de zijwand was open. Daarmee doen we niks anders dan andere hallen die buiten hetzelfde aanbieden. Qua volksgezondheid was er geen extra risico.”

Klimmuur hield rekening met allerlei protocollen, volgens de bedrijfsleider. Alleen bestaande klanten met een reservering werden binnengelaten. “En er werd gretig ingeschreven,” aldus Van Dam.

De handhaving kreeg lucht van de opening en bracht een bezoek aan Klimmuur. Na een waarschuwing op basis van de noodverordening besloot de leiding van het bedrijf toch maar de deuren te sluiten. Volgens de Rijksoverheid is het risico op besmetting te groot om binnensport toe te laten.

Brancheverenigingen vinden het onacceptabel dat de klimhallen zo lang gesloten moeten blijven. “Klimmen is geen contactsport en geen teamsport,” zegt directeur Robin Baks van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV). Volgens de vereniging is een klimmuur wel geschikt voor de 1,5 meter-maatschappij. “Kijk naar de landen om ons heen, daar gaan de klimhallen al veel eerder open.”

‘Interpretatie’

Ook van Dam weet niet onder welke branche de klimmuren nou eigenlijk vallen. “In eerste instantie wilden we gewoon weer omzet draaien. Daarnaast hadden we de vraag: vallen we nou onder de sportscholen? Daar lijkt het wel op nu het feest niet doorgaat. Maar ook tussen lokale autoriteiten is er veel verschil. Het is een kwestie van interpretatie.”

Klimmuur Centraal overweegt een kort geding tegen de beslissing.